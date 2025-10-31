Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Cô giáo 24 năm thổi hồn cho thể thao học đường

Cô Trần Thị Linh là một giáo viên dung dị, có nhiều đóng góp lớn lao,là tấm gương "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu của ngành giáo dục Hà Nội.

Thổi hồn cho thể thao học đường

Năm 2001, cô Trần Thị Linh chính thức về công tác tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót, (quận Thanh Xuân, Hà Nội, cũ). Cô phụ trách dạy Thể dục - một môn học lâu nay thường bị xem là phụ, ít được đầu tư cả về thời gian lẫn cảm xúc. Nhưng, cô không xem đó là bất lợi, mà ngược lại, là mảnh đất để gieo trồng những giá trị tích cực cho học trò.

Với cô Linh, thể dục không chỉ là những động tác gập duỗi, chạy nhảy, mà là phương tiện giáo dục tinh thần đồng đội, sự kỷ luật và nghị lực sống. Mỗi tiết học, dưới bàn tay kiến tạo của cô, trở thành một sân chơi đầy sáng tạo - nơi các em được vận động, được cười, được thách thức và chiến thắng chính mình.

Thay vì lặp lại những bài tập khô cứng, cô Linh lồng ghép các trò chơi sinh động: "Vượt chướng ngại vật", "Nhảy dây đồng đội", "Đua tiếp sức", "Kéo cờ chi viện", hay "Truy tìm kho báu thể lực"… kết hợp âm nhạc và kể chuyện, khiến học sinh hào hứng như đang tham gia một buổi dã ngoại rộn ràng niềm vui. Thể dục, nhờ tình yêu nghề và tư duy sáng tạo của cô, không còn là nghĩa vụ bắt buộc, mà là niềm mong chờ.

Lâm Khải, học sinh lớp 5, hồ hởi kể: "Tiết Thể dục của cô Linh vui và thư giãn lắm. Cô cho bọn con vừa chơi vừa học, lại còn được thi đua nữa!".

Cô Trần Thị Linh nhận bằng khen hội thi giáo viên dạy giỏi do Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao tặng

Đặc biệt, cô Linh còn tinh tế trong việc phát hiện năng khiếu của học sinh. Em Nguyễn Phan Huy - học sinh đạt giải Nhì cờ vua cấp quận - nhớ mãi: "Chính cô Linh là người đầu tiên phát hiện em có năng khiếu cờ vua từ lớp 3. Cô khuyến khích em theo học ở câu lạc bộ, cho em thi đấu với anh chị lớp lớn để rèn luyện. Nhờ cô, em có được thành tích hôm nay".

Dưới sự dìu dắt của cô, nhiều học sinh đã tỏa sáng tại các giải thể thao lớn nhỏ. Năm học 2023-2024, học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Giót giành 23 giải tại giải thể thao học sinh quận - một thành tích đầy ấn tượng. Trong vai trò người "nhạc trưởng" phong trào, cô Linh đã âm thầm truyền lửa, biến thể thao học đường thành điểm sáng văn hóa - nơi mỗi vận động viên nhí không chỉ khỏe mạnh mà còn tự tin, bản lĩnh và đầy hoài bão.

Dưới sự dìu dắt của cô Linh, nhiều học sinh đã giành thành tích cao

Lan tỏa yêu thương

Không chỉ ngời sáng trong giảng dạy, cô Linh còn là một ngọn đuốc âm thầm lan tỏa hơi ấm tình người. Năm 2021, cô sáng lập Câu lạc bộ Thiện nguyện Hà Nội Kết Đoàn với tâm nguyện giản dị mà bao dung: "không để ai bị bỏ lại phía sau". Kể từ đó, ngọn lửa nhân ái từ trái tim người giáo viên nhỏ bé ấy đã sưởi ấm biết bao mảnh đời lặng lẽ.

Gần 40.000 suất ăn miễn phí được cô và các thành viên CLB trao tận tay bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K2 Thanh Trì - những người đang phải chống chọi với nỗi đau thể xác và sự mỏi mòn tinh thần. Nhưng cô không chỉ trao thức ăn, mà trao cả sự đồng hành. Trong những ngày tháng chông chênh nhất, cô như điểm tựa yêu thương - lặng lẽ ngồi bên, lắng nghe, vỗ về bằng nụ cười và ánh mắt dịu dàng.

Hành trình thiện nguyện của cô không dừng lại ở Thủ đô. Cô đã vượt đường xa, núi cao, mưa rừng giá rét in dấu chân trên các bản làng xa xôi nơi Yên Bái, Lào Cai... Cô mang theo sách vở, áo ấm, bánh kẹo, thực phẩm… nhưng trên hết, cô mang theo cả một trái tim chan chứa yêu thương và lý tưởng vì đàn em thân yêu. Trong giá rét miền sơn cước, những cái ôm nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến và lời động viên từ cô như những đốm lửa nhỏ sưởi ấm bao tâm hồn thơ trẻ.

Điều đáng quý là, trái tim thiện lành của cô đã lan tỏa và đánh thức lòng trắc ẩn trong cộng đồng trường học. Tập thể giáo viên, phụ huynh và cả học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Giót đã cùng cô viết tiếp những câu chuyện tử tế. Những chiếc áo ấm, hộp bút màu, tập vở - tuy nhỏ bé nhưng đầy yêu thương - được các em học sinh gói ghém cẩn thận để gửi tặng bạn nghèo. Cô thường nói nhẹ nhàng mà thấm thía: "Làm thiện là một niềm vui. Và điều hạnh phúc hơn cả là khi mình có thể gieo vào lòng con trẻ hạt mầm của sự sẻ chia. Vừa giúp bạn, vừa cho các con cơ hội được lớn lên trong lòng nhân ái."

Nhà báo Hoàng Ngọc Châu - cố vấn CLB - xúc động nói: "Cô Trần Thị Linh là linh hồn của Hà Nội Kết Đoàn. Sự tận tụy và lòng nhân ái của cô không chỉ giúp đỡ hàng ngàn người, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ".

Không chỉ sống đẹp trong nghề và ngoài xã hội, cô Linh còn là điểm tựa của khu dân cư nơi cô sinh sống. Trên cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố 7, cô luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tận tâm vận động mạnh thường quân hỗ trợ hộ nghèo, kết nối các nhà hảo tâm để xây dựng mái ấm tình thương.

Tiết học thể dục của cô giáo Trần Thị Linh đầy ắp niềm vui

Danh hiệu "Công dân tiêu biểu" khu dân cư là lời ghi nhận cho những cống hiến âm thầm mà bền bỉ ấy, như cách cô vẫn sống: không phô trương, không màu mè, chỉ cần đúng và đủ cho một cuộc đời tử tế.

Truyền cảm hứng sống khỏe, sống tử tế

Tôi - một giáo viên Tin học được chuyển từ huyện ngoại thành về Trường Tiểu học Phan Đình Giót. Những ngày đầu, còn bỡ ngỡ và lo lắng, tôi may mắn gặp được cô Linh - người đồng nghiệp luôn nhẹ nhàng, ân cần và chủ động hỏi han: "Em có gặp khó khăn gì không? Có cần chị hỗ trợ gì không?".

Cô Linh không chỉ đồng hành trong tổ chuyên môn, mà còn truyền cho tôi và nhiều đồng nghiệp một năng lượng sống tích cực, khỏe mạnh. Chị còn hay nhắc vui: "Sống trong xã hội bây giờ khỏe về thể chất vẫn chưa đủ, vườn tâm cũng cần chăm sóc, vun bón cho tốt tươi". Chính lời nhắc tưởng chừng giản dị đó đã trở thành động lực để chúng tôi thay đổi.

Nhờ cô, tôi bắt đầu hình thành thói quen dậy sớm tập thể dục, học cách cân bằng giữa công việc và chăm sóc bản thân. Sống tích cực không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành trình bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như một ly nước ấm buổi sáng, một nụ cười dành cho học sinh, hay một ngày thiện nguyện cùng cô lên vùng cao. Cũng nhờ theo cô đi thiện nguyện, tôi đã có cơ hội trao đi nhiều hơn, thậm chí năng nổ hơn trong hiến máu nhân đạo.

Cô Linh - người chị cả của hội đồng sư phạm, không ồn ào, không khoa trương, chỉ lặng lẽ gieo vào lòng người ngọn lửa sống khỏe, sống đẹp và sống có ích. Trong mắt học sinh, cô là người mẹ thứ hai, nghiêm khắc nhưng luôn bao dung. Trong trái tim đồng nghiệp, cô là người thầy truyền lửa, truyền bằng chính cách sống tử tế và chân thành từng ngày.

Cô Linh chính là người thầy của thời đại mới, không chỉ thổi hồn cho thể thao học đường, mà còn dạy cách sống yêu thương, trách nhiệm và lối sống tử tế bằng chính cuộc đời mình.

"Cô Linh là giáo viên tâm huyết, chuyên môn vững vàng, luôn đổi mới sáng tạo. Những đóng góp của cô đã tạo dấu ấn đặc biệt trong giáo dục thể chất cho học sinh"- cô Nguyễn Thị Kim Ngọc - hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Đình Giót, cho biết.



Hơn hai mươi năm đứng lớp, cô Linh được trao nhiều danh hiệu: giải Nhì giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, danh hiệu "Người tốt, việc tốt" quận Thanh Xuân (năm 2021, năm 2024), bằng khen "Vì đổi mới sáng tạo trong dạy học và phong trào khuyến học". Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất là tình cảm của học sinh, sự kính trọng của đồng nghiệp và lòng biết ơn của cộng đồng.





