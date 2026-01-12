HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Cuộc thi viết "Người thầy kính yêu": Nữ hiệu trưởng giản dị mà sâu sắc

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Xuân Hương

Cô Lê Thúy Hà không nói những lời hoa mỹ, cũng không tạo dấu ấn bằng những điều lớn lao.

Dấu ấn của cô là ở những việc rất nhỏ nhưng đủ bền bỉ để chạm đến trái tim nhiều giáo viên mầm non

Tôi đã có 18 năm gắn bó với nghề giáo. Trong quãng thời gian ấy, tôi từng gặp nhiều thầy cô quản lý giỏi, nhiều người tâm huyết với giáo dục. Trong đó, một người khiến tôi thật sự kính trọng, yêu quý và muốn nhắc đến bằng tất cả sự chân thành là cô Lê Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhị Khê (TP Hà Nội), nơi tôi đang công tác.

Gần gũi, sẻ chia

Cô Lê Thúy Hà là một hiệu trưởng bước vào lòng người bằng sự gần gũi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là sự giản dị. Cô giản dị trong cách ăn mặc, trong lời nói và trong cách ứng xử với giáo viên. Với cô, không có khoảng cách giữa người quản lý và người lao động. Cô trò chuyện với chúng tôi như những người thân quen, lắng nghe bằng ánh mắt chăm chú và sự kiên nhẫn hiếm thấy.

Mỗi buổi sáng đến trường, cô Hà thường đi một vòng qua các lớp. Không phải cô kiểm tra hay nhắc nhở, mà để hỏi han học sinh và giáo viên: "Hôm nay lớp con có đông không?", "Cô có mệt không?". Những câu hỏi tưởng chừng rất bình thường ấy, với giáo viên mầm non lại là nguồn động viên lớn lao.

Cuộc thi viết "Người thầy kính yêu": Nữ hiệu trưởng giản dị mà sâu sắc - Ảnh 1.

Cô Lê Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhị Khê (TP Hà Nội), người luôn được quý trọng bởi những hành động gần gũi, giản dị

Nhiều lúc tôi mệt mỏi vì áp lực công việc, vì những lo toan rất đời thường của một giáo viên mầm non. Chính những lúc ấy, cô Hà là người nhận ra sớm nhất. Không phải những lời khuyên dài dòng, cô chỉ nhẹ nhàng động viên, tạo điều kiện để tôi và nhiều đồng nghiệp yên tâm công tác.

Cô Hà quan tâm đến giáo viên từ bữa ăn bán trú, giờ nghỉ trưa đến những thay đổi nhỏ trong tâm trạng. Khi giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, cô luôn là người đứng ra chia sẻ, động viên kịp thời. Với cô, chăm lo cho giáo viên cũng chính là chăm lo cho chất lượng giáo dục của nhà trường.

Không chỉ đạo bằng mệnh lệnh

Là hiệu trưởng, cô Lê Thúy Hà không chỉ đạo bằng mệnh lệnh mà làm trước, nói sau. Từ việc đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, cô luôn là người tiên phong.

Cô Hà khuyến khích giáo viên sáng tạo nhưng không gây áp lực thành tích. Cô thường nói với chúng tôi: "Điều quan trọng nhất ở giáo dục mầm non là trẻ hạnh phúc, giáo viên yên tâm làm nghề". Chính điều đó đã giúp nhiều giáo viên trong trường giữ được ngọn lửa yêu nghề giữa bao khó khăn, vất vả.

Không chỉ tận tụy với công việc trong trường, cô Hà còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Từ phong trào xã hội, hoạt động thiện nguyện đến các chương trình phối hợp giáo dục, cô luôn có mặt, luôn vận động tập thể cùng chung tay. Cô hiểu rằng nhà trường mầm non không thể đứng ngoài cộng đồng và giáo dục chỉ thật sự có ý nghĩa khi gắn liền với đời sống của người dân địa phương.

Điều khiến tôi kính trọng cô Hà nhất chính là nhân cách sống. Ở cô, chúng tôi học được sự công bằng trong quản lý, sự điềm đạm trước khó khăn và lòng nhân hậu trong ứng xử. Cô không phô trương thành tích, không chạy theo hình thức, mà lặng lẽ vun đắp những giá trị bền vững cho nhà trường.

Với tôi và với nhiều giáo viên Trường Mầm non Nhị Khê, cô Lê Thúy Hà không chỉ là hiệu trưởng. Cô là người chị, người bạn đúng nghĩa - người dạy chúng tôi cách làm nghề bằng trái tim, bằng sự tử tế và bằng trách nhiệm lâu dài với thế hệ mầm non tương lai.

Cuộc thi "Người Thầy kính yêu" là dịp để tôi viết ra những điều đã được giữ trong lòng suốt những năm qua. Viết về cô Lê Thúy Hà, tôi thể hiện bằng sự biết ơn, kính trọng và niềm tự hào của một giáo viên mầm non được làm việc với sự dẫn dắt của một người lãnh đạo giản dị mà sâu sắc. 

