Cuối ngày 10-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cuối ngày 10-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Tăng thêm cả triệu đồng vào cuối ngày giúp giá vàng miếng SJC vượt mốc 150 triệu đồng/lượng.

Lúc 16 giờ 30 ngày 10-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 148,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. 

TIN LIÊN QUAN

Một số công ty vàng khác giao dịch vàng miếng SJC chiều mua vào có sự cách biệt, như Phú Quý mua vào 147,2 triệu đồng, Bảo Tín Minh Châu là 148,7 triệu đồng, trong khi chiều bán ra bằng với các đơn vị khác là 150,2 triệu đồng.

Đây là diễn biến khá bất ngờ của giá vàng miếng, sau 2 tuần liên tiếp đi xuống.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào, 147,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Giá vàng nhẫn tăng ngắt mạch giảm trong 3 tuần liên tiếp.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh vào cuối ngày 10 - 11 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng mạnh vào cuối ngày

Giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh trở lại vào cuối ngày, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ở mức 4.083 USD/ounce, tăng trên 80 USD mỗi ounce (tương đương khoảng 2,5 triệu đồng).

Giá vàng tăng trở lại khi đồng USD hạ nhiệt, nhưng tốc độ tăng khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ sau một tuần dao động quanh vùng 4.000 USD/ounce. Chỉ số USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 99,58 điểm, giảm khoảng 0,13% so với phiên trước.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, chia sẻ trên Kitco rằng dù vàng cần thêm thời gian để củng cố nhưng ông vẫn lạc quan về xu hướng trong thời gian tới. Bởi các yếu tố thúc đẩy giá vàng trong 3 năm qua vẫn còn nguyên vẹn. Sự sụt giảm gần đây của giá vàng thực sự là chưa đủ để đảo chiều xu hướng tăng giá trong năm nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh vào cuối ngày 10 - 11 - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 10-11: Vừa mở cửa, tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 10-11: Vừa mở cửa, tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng trở lại trên thị trường quốc tế sau một tuần biến động quanh vùng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 9-11: Diễn biến bất ngờ của vàng miếng

(NLĐO) - Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất khoảng 380 USD (tương đương khoảng 12 triệu đồng).

Sáng 8-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng duy trì mốc cao

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC bán ra vượt 148 triệu đồng/lượng khi giá thế giới duy trì quanh 4.000 USD/ounce.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo