Kinh tế

Giá vàng hôm nay 9-11: Diễn biến bất ngờ của vàng miếng

Thái Phương, Đồ họa: Lam Giang

(NLĐO) - Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất khoảng 380 USD (tương đương khoảng 12 triệu đồng).

Sáng chủ nhật, 9-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với cuối tuần trước.

Đây là diễn biến khá bất ngờ của giá vàng miếng, sau 2 tuần liên tiếp đi xuống. Dù đi ngang trong tuần qua, giá vàng miếng vẫn giảm khoảng 6,2 triệu đồng tính từ vùng đỉnh. 

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại tiếp tục đi xuống. Các công ty như SJC giao dịch vàng nhẫn quanh mức 143,3 – 145,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm khoảng 300.000 đồng so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn đã có 3 tuần giảm liên tiếp.

Giá vàng trong nước biến động những ngày qua do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.000 USD/ounce, giảm nhẹ so với cuối tuần trước.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất khoảng 380 USD (tương đương khoảng 12 triệu đồng).

Giá vàng hôm nay 9-11: Sẽ tăng trở lại? - Ảnh 1.

Giá vàng được các nhà đầu tư dự báo tăng tiếp vào tuần tới

Kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng giá vàng tuần tới cho thấy điều đáng chú ý, trong khi các chuyên gia phân tích dự báo giá vàng đi ngang và trở nên khó đoán, các nhà đầu tư lại tỏ ra lạc quan hơn.

Cụ thể, trong số 21 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, có 32% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; nhưng có tới 59% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 9% cho rằng giá đi ngang. Số lượng chuyên gia dự đoán giá vàng tăng cao cho thấy sự khó đoán của kim loại quý, sau chuỗi tăng liên tiếp từ đầu năm tới nay rồi lập đỉnh vào giữa tháng 10 vừa qua.

Hiện tại, giá vàng đã có nhiều ngày đi ngang liên tiếp và chưa thấy vượt mốc 4.000 USD/ounce.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 123 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng trở lại của giá vàng. Cụ thể, có tới 56% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, chỉ 17% dự báo giá vàng giảm và 27% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Trả lời Kitco, ông Alex Kuptsikevich, Chuyên gia phân tích thị trường tại FxPro, cho rằng xu hướng tăng đã bị phá vỡ sau 2 tuần vàng bị bán tháo liên tiếp. Giá vàng đã dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce suốt 10 ngày qua, khép lại tuần gần như không đổi so với mức mở cửa. Dù vậy, mỗi khi giá vàng áp sát mốc 3.900 USD/ounce sẽ có lực cầu bắt đáy giúp kim loại quý tăng trở lại. Dòng tiền vẫn tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong trung dài hạn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,1 triệu đồng/lượng.

