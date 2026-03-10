HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cuối ngày 10-3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh

Thái Phương, Ảnh: Trường Thịnh

(NLĐO) – Trong ngày, giá vàng trong nước đã tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng và đang ở mức cao nhất 1 tuần qua, đồng thời tăng nhanh hơn giá vàng thế giới

Chiều tối 10-3, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 183,1 triệu đồng/lượng, bán ra 186,1 triệu đồng/lượng - tăng khoảng 600.000 đồng so với buổi sáng.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được Công ty SJC niêm yết mua vào 182,8 triệu đồng/lượng, bán ra 185,9 triệu đồng/lượng - tăng thêm 700.000 đồng.

Giá vàng nhẫn trơn có sự khác biệt giữa các thương hiệu. Trong đó, Công ty Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn trơn cao nhất lên tới 186 triệu đồng/lượng.

Trong 1 ngày, giá vàng trong nước đã tăng thêm khoảng 2 triệu đồng/lượng và đang ở mức cao nhất 1 tuần qua.

Giá vàng SJC tăng Mạnh đến 186 triệu đồng / lượng vào Cuối ngày 10 - 3 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng tiếp vào cuối ngày 10-3

Đáng chú ý, giá vàng trong nước đang tăng nhanh hơn giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch ở mức 5.175 USD/ounce, tăng thêm chưa tới 10 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Giá vàng thế giới đi lên trong bối cảnh giá dầu thô hạ nhiệt, đồng USD cũng suy yếu. Tới cuối ngày 10-3 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ở mức 92,64 USD/ounce, giảm khoảng 6,3% so với hôm qua. 

Trong khi đó, dữ liệu mới nhất cho thấy ngân hàng trung ương các nước tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 164 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 22 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giãn rộng khi giá vàng SJC tăng nhanh hơn thế giới.

Giá vàng SJC tăng Mạnh đến 186 triệu đồng / lượng vào Cuối ngày 10 - 3 - Ảnh 3.

Nguồn: SJC


Sáng 10-3, giá vàng miếng SJC tăng khi giá dầu thô rớt mạnh

Sáng 10-3, giá vàng miếng SJC tăng khi giá dầu thô rớt mạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại vượt 185 triệu đồng/lượng theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay, 10-3: Đảo chiều sụt giảm mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 10-3, quay đầu lao dốc khi xung đột quân sự ở Iran giúp đồng USD tăng giá, nhà đầu tư lo ngại lãi suất có thể nóng lên...

Cuối ngày 9-3, giá vàng miếng SJC tăng trở lại, USD tự do vượt 27.000 đồng

(NLĐO) - Giá vàng trong nước tăng trở lại theo giá thế giới, giá USD tự do cũng bất ngờ vượt mốc 27.000 đồng.

