HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 10-3: Đảo chiều sụt giảm mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 10-3, quay đầu lao dốc khi xung đột quân sự ở Iran giúp đồng USD tăng giá, nhà đầu tư lo ngại lãi suất có thể nóng lên...

Giá vàng hôm nay, 10-3: Đảo chiều sụt giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 10-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giảm mạnh sau giai đoạn tăng cao do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. 

Tính đến 6 giờ ngày 10-3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.139 USD/ounce, giảm 61 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (5.200 USD/ounce).

Đà giảm của giá vàng hôm nay chủ yếu xuất phát từ lo ngại ngày càng tăng về kịch bản lạm phát toàn cầu (lạm phát cao kết hợp tăng trưởng kinh tế trì trệ, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và lãi suất đi lên). Các nhà đầu tư chuyển hướng sang tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt khi chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 3,5 tháng qua, tạo áp lực giảm giá lên vàng.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời các nhà phân tích cho biết sự lạc quan về việc giải quyết nhanh chóng xung đột tại Trung Đông đang suy giảm nhanh chóng. Các nhà đầu tư đang tính đến kịch bản cú sốc nguồn cung năng lượng sâu sắc và kéo dài hơn.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo chiến sự kéo dài tại Trung Đông sẽ tạo rủi ro lớn đối với thị trường và nền kinh tế toàn cầu, đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị cho trạng thái mới. 

Bà Georgieva nhấn mạnh nếu giá năng lượng tăng 10% và duy trì trong một năm, lạm phát toàn cầu có thể tăng thêm 40 điểm cơ bản, đồng thời làm chậm tăng trưởng kinh tế.

Trên các thị trường tài chính khác, đồng USD tiếp tục tăng giá, giá dầu thô đạt mức cao nhất trong gần 4 năm qua và giao dịch quanh 98 USD/thùng (sau khi gần chạm mức 120 USD trong đêm qua ). Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,2%, phản ánh kỳ vọng lãi suất duy trì cao để kiểm soát lạm phát.

Giá vàng hôm nay, 10-3: Đảo chiều sụt giảm mạnh - Ảnh 2.

Tin liên quan

Sáng 9-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 2,5 triệu đồng/lượng

Sáng 9-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 2,5 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giảm mạnh theo thế giới khiến giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt mạnh, chiều mua vào chỉ còn 179,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9-3: Vàng lao dốc, dầu vượt 100 USD/thùng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm rất mạnh khi vừa ở cửa giao dịch trong bối cảnh giá dầu tăng vượt 100 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 8-3: Dự báo mới nhất sau một tuần biến động rất mạnh

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng hôm nay đi lên, dù trong tuần từng bị bán tháo từ mốc cao nhất 5.400 USD/ounce.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo