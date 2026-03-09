Cuối ngày 9-3, giá vàng miếng SJC tăng trở lại, USD tự do vượt 27.000 đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cuối ngày 9-3, giá vàng miếng SJC tăng trở lại, USD tự do vượt 27.000 đồng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng trong nước tăng trở lại theo giá thế giới, giá USD tự do cũng bất ngờ vượt mốc 27.000 đồng.

Cuối ngày 9-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,1 triệu đồng/lượng mua vào, 184,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng trở lại khoảng 1,6 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

TIN LIÊN QUAN

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết lần lượt 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng trở lại 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại một số công ty như PNJ, Mi Hồng được giao dịch bằng với giá vàng miếng SJC là 184,1 triệu đồng (chiều bán ra).

Trong ngày, biên độ dao động của giá vàng lên tới 2-3 triệu đồng, khi mức thấp nhất trong buổi sáng chỉ còn 182,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Giá vàng trong nước phục hồi nhanh hơn giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang ở mức 5.090 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 15 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Dù vậy, nếu so với cuối tuần trước, giá vàng vẫn giảm khoảng 80 USD/ounce.

Giá vàng SJC tăng trở lại , USD vượt 27 . 000 Đồng cuối ngày 9 - 3 - Ảnh 2.

Giá vàng tăng trở lại vào cuối ngày

Giá vàng đang chịu tác động từ những yếu tố liên quan xung đột ở khu vực Trung Đông. Theo giới phân tích, dù nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn giúp kim loại quý đi lên. Tuy nhiên, khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang đẩy giá dầu tăng vọt, đồng USD cũng mạnh lên khiến các nhà đầu tư thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể chậm lại lộ trình cắt giảm lãi suất. Đồng USD mạnh lên tác động tiêu cực tới giá vàng. Vì vậy, giá vàng phục hồi vào cuối ngày nhưng vẫn giảm khá mạnh so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế khiến tỉ giá USD/VND tại Việt Nam cũng tăng sức ép.

Các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, ACB đang giao dịch đồng USD mua vào khoảng 26.071 đồng/USD, bán ra 26.311 đồng/USD, tăng nhiều ngày liên tiếp kể từ đầu tuần trước. Tính từ xung đột ở Trung Đông căng thẳng hơn ngày 28-2 tới nay, giá USD ngân hàng đã tăng thêm khoảng 100 đồng/USD.

Dù vậy, diễn biến đáng chú ý trên thị trường tự do, khi đồng USD được một số điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch ở mức 26.898 đồng/USD mua vào, 27.010 đồng/USD bán ra, tăng khoảng 60 đồng/USD so với cuối tuần. Trong vòng 1 tuần qua, giá USD tự do tăng thêm khoảng 360 đồng/USD.

Giá vàng SJC tăng trở lại , USD vượt 27 . 000 Đồng cuối ngày 9 - 3 - Ảnh 3.

Giá USD tự do cũng vượt mốc 27.000 đồng

Tin liên quan

Sáng 9-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 2,5 triệu đồng/lượng

Sáng 9-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 2,5 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giảm mạnh theo thế giới khiến giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt mạnh, chiều mua vào chỉ còn 179,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9-3: Vàng lao dốc, dầu vượt 100 USD/thùng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm rất mạnh khi vừa ở cửa giao dịch trong bối cảnh giá dầu tăng vượt 100 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 8-3: Dự báo mới nhất sau một tuần biến động rất mạnh

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng hôm nay đi lên, dù trong tuần từng bị bán tháo từ mốc cao nhất 5.400 USD/ounce.

giá vàng sjc giá USD giá vàng miếng giá usd tự do giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo