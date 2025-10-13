Cuối ngày 13-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh

Cuối ngày 13-10, các doanh nghiệp tiếp tục niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức cao mới, mua vào 142,1 triệu đồng/lượng, bán ra 144,1 triệu đồng/lượng - tăng 500.000 đồng so với buổi sáng.

Trong vòng 1 ngày, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng. Trong 1 tuần qua, giá vàng miếng tại các công ty vàng lớn đã tăng khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 138,5 triệu đồng/lượng mua vào, 141,2 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1 triệu đồng so với buổi sáng.

Trong ngày, giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng miếng, khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp vào cuối ngày

Diễn biến đáng chú ý là trên thị trường tự do vào cuối ngày, một số cửa hàng đẩy giá vàng miếng SJC lên mức 150,2 triệu đồng/lượng mua vào, 152,2 triệu đồng/lượng bán ra - tăng hơn 2 triệu đồng so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã cao hơn tại các công ty khoảng 8 triệu đồng/ lượng. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, người dân chỉ được giao dịch vàng miếng ở những tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được cấp phép.

Giá vàng trong nước liên tục đi lên những ngày qua. Hiện nay, cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chiều tối nay tiếp tục tăng mạnh lên mức 4.082 USD/ounce, cao hơn khoảng 80 USD so với phiên trước. Giá vàng thế giới tiếp tục vượt đỉnh lịch sử.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.