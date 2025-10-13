HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC lên 143,6 triệu đồng/lượng, cửa hàng vàng ra thông báo quan trọng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp, một số cửa hàng vàng thông báo chỉ nhận chuyển khoản khi giao dịch vàng trên 20 triệu đồng

Sáng 13-10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 141,6 triệu đồng/lượng, bán ra 143,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng vượt 140 triệu đồng, lên mức 137,4 triệu đồng/lượng mua vào, 140,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Thậm chí, trên thị trường tự do sáng nay, một số cửa hàng vàng đẩy giá vàng miếng SJC lên áp sát mốc 150 triệu đồng, mua vào 147,9 triệu đồng/lượng, bán ra 149,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục đi lên những ngày qua. Hiện cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng trưa nay được giao dịch ở mức 4.056 USD/ounce, tăng khoảng 38 USD mỗi ounce so với phiên trước. Giá vàng thế giới đang hướng trở lại mốc đỉnh lịch sử.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh , cửa hàng vàng thông báo quan trọng Sáng 13 - 10 - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp

Một diễn biến đáng chú ý, giá vàng tăng trong bối cảnh giá đồng USD cũng đi lên. Hiện chỉ số USD (DXY) được giao dịch ở mức 98,9 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 tới nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129 triệu đồng/lượng.

Liên quan đến giao dịch mua bán vàng trong nước, một công ty vàng đã gửi thông báo chi tiết tới khách hàng liên quan tới Nghị định 232/2025/NĐ-CP về quản lý thị trường mới.

Công ty vàng Mi Hồng cho biết hiện tất cả giao dịch mua, bán trong ngày của khách với giá trị từ 20 triệu trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng và tài khoản thanh toán của công ty. Khách cần mang theo CCCD để công ty đối chiếu thông tin theo quy định.

Được biết trong vài ngày qua, nhiều khách hàng tới công ty Mi Hồng giao dịch vàng nhưng mang theo tiền mặt. Tuy nhiên, công ty này cho biết nếu khách mua 1 chỉ vàng miếng SJC (14,36 triệu đồng) hoặc vàng nhẫn (14,01 triệu đồng), có thể chuyển khoản hoặc trả tiền mặt. Còn nếu mua trên 1 chỉ vàng - từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải chuyển khoản.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh , cửa hàng vàng thông báo quan trọng Sáng 13 - 10 - Ảnh 4.

Nguồn: Công ty SJC


