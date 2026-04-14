Kinh tế

Cuối ngày 14-4, bất ngờ giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do thấp hơn giá tại các công ty vàng lớn.

Cuối ngày 14-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác giao dịch giá vàng miếng SJC quanh mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào, 173 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp lớn giao dịch ổn định quanh mức 170,2 - 172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào – bán ra lần lượt là 170,5 triệu đồng/lượng và 172,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng tại nhiều công ty vàng lớn. Đây là diễn biến khá bất ngờ bởi giai đoạn trước, giá vàng miếng SJC tự do thường cao hơn trong các doanh nghiệp.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng nhỏ cũng thấp hơn rất nhiều so với các thương hiệu lớn, phổ biến quanh mức 155 - 157 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước ổn định dù giá thế giới tăng tiếp. Tính tới cuối ngày, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch quanh 4.784 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Giá vàng hôm nay 14 - 4: Thị trường tự do bất ngờ thấp hơn giá vàng lớn - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước ổn định vào cuối ngày

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại Vietcombank chiều nay khoảng 152 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch đã thu hẹp so với vùng 30 triệu đồng/lượng những ngày trước, nhưng vẫn ở mức cao trong thời gian qua.

Theo Ngân hàng Nhà nước, giá vàng biến động ở mức cao trong 3 tháng đầu năm 2026 gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Để ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, triển khai quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP và phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý, cũng như có biện pháp ổn định thị trường vàng theo thẩm quyền.

Liên quan tới giải pháp thu hẹp cách biệt giá vàng trong nước và thế giới, tại buổi họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026 diễn ra chiều 14-4 ở Hà Nội, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước), cho biết Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện.


Sáng 14-4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng vọt

Sáng 14-4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng vọt

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được nhiều doanh nghiệp bán ra tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng, theo đà đi lên của giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay, 14-4: Bật tăng mạnh mẽ

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (14-4) tăng mạnh sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận.

Sáng 13-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm gần 1 triệu đồng/lượng theo đà đi xuống của giá thế giới, ngược với đà tăng mạnh của dầu thô, đồng USD.

giá vàng hôm nay giá vàng giá vàng miếng vàng miếng SJC
