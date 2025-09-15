HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cuối ngày 15-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tăng trở lại

Thái Phương

(NLĐO) - Sau nhiều ngày giảm rất mạnh, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tăng trở lại theo giá thế giới.

Cuối ngày 15-9, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng lớn niêm yết ở mức 128,6 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các công ty niêm yết quanh mức 125 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra, tăng trở lại 300.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. 

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý trên thị trường tự do, khi cuối ngày hôm nay, các tiệm vàng nhỏ ở TP HCM bất ngờ điều chỉnh giá vàng miếng SJC mua vào 130 triệu đồng/lượng, bán ra 132 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tăng trở lại sau nhiều ngày giảm sốc.

Dù vậy, nếu so với mốc cao nhất ở vùng 143,5 triệu đồng/lượng vào tuần trước, các tiệm vàng vẫn đang niêm yết giá bán ra thấp hơn khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 15-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tăng trở lại- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tăng trở lại vào cuối ngày

Giá vàng nhẫn trơn 99,99% tại nhiều cửa hàng vàng nhỏ cũng tăng với tốc độ chậm hơn, mua vào 113,1 triệu đồng/lượng, bán ra 115,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn trơn tại các công ty vàng lớn trên 12 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại vào chiều nay theo đà đi lên của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý đang được giao dịch ở mức 3.645 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD mỗi ounce so với phiên trước. Giá vàng đi lên trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt. Hiện chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 97,3 điểm, giảm 0,19% so với buổi sáng – rơi về mức thấp nhất trong hơn 1 tuần qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 116,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước những ngày qua có diễn biến đáng chú ý, khi các nhà đầu tư đang theo dõi loạt chính sách mới dự kiến sẽ tác động. Mới đây, tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9-2025 (phiên thứ nhất), Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 9 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Trong đó, với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật.



