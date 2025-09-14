HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 14-9: Người mua vàng ở vùng đỉnh 143,5 triệu đồng/lượng lỗ nặng

Thái Phương; Ảnh: Tấn Thạnh; Đồ họa: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Chỉ trong khoảng 1 tuần, giá vàng miếng SJC rớt hàng triệu đồng khiến những người trót mua ở vùng đỉnh trên thị trường tự do đang lỗ nặng.

Sáng 14-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 128,1 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra, đứng yên so với  hôm qua nhưng giảm tới 4,3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. 

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được niêm yết quanh mức 125 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 2,2 triệu đồng.

Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn thu hẹp xuống chỉ còn trên 3 triệu đồng, thay vì mức khoảng 5 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Tuy nhiên, bất ngờ phải kể tới là trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,99% rớt rất mạnh. Nếu tính mốc đỉnh lịch sử được một số cửa hàng vàng nhỏ niêm yết trong tuần qua lên tới 143,5 triệu đồng/lượng, giá vàng hôm nay đã giảm chỉ còn 129,5 triệu đồng/lượng - mất tới 14 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức giảm rất mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Những người trót mua vàng ở vùng đỉnh, nếu bán ra lúc này sẽ lỗ nặng.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do cũng có thêm bất ngờ khi đang thấp hơn cả mức giá trong các công ty vàng lớn.

Giá vàng hôm nay 14-9: Người mua vàng ở vùng đỉnh 143,5 triệu đồng/lượng lỗ nặng- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Chênh lệch giá vàng SJC và thế giới thu hẹp

Động thái hạ nhiệt giá vàng hôm nay của các cửa hàng sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường vàng.

Trong khi đó, thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở 3.643 USD/ounce, tăng tiếp 56 USD so với tuần trước. Giá vàng thế giới cũng đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Dự báo về xu hướng tuần tới, theo kết quả khảo sát của Kitco, cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo kim loại quý sẽ tăng tiếp.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 15 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó có tới 80% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; chỉ 13% nhận định giá vàng giảm và 7% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 268 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, cũng có tới 65% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 17% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại nhận định giá vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay 14-9: Người mua vàng ở vùng đỉnh 143,5 triệu đồng/lượng lỗ nặng- Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC rớt rất mạnh trong tuần qua

Trả lời Kitco, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nói rằng vàng đã lập mức cao kỷ lục trong tuần qua và tăng tuần thứ sáu trong bảy tuần qua. Tâm lý thị trường lạc quan về vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục mua vàng và chuẩn bị nới lỏng các quy định xuất nhập khẩu vàng. Dù lãi suất và đồng USD tăng trở lại có thể khiến kim loại quý này giảm hạ nhiệt nhưng lực mua vào vẫn giúp vàng duy trì ở mức cao.

Với thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tục đi xuống những ngày qua khi thị trường phản ứng trước các chính sách điều chỉnh, quản lý mới về thị trường vàng.

Diễn biến này giúp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tương đương khoảng 116,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trên 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 14-9: Người mua vàng ở vùng đỉnh 143,5 triệu đồng/lượng lỗ nặng- Ảnh 4.

Giá vàng miếng SJC biến động mạnh theo hướng đi xuống trong tuần qua


