Kinh tế

Chính phủ yêu cầu quy định thu nhập từ giao dịch vàng phải chịu thuế để chống đầu cơ

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 278 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9-2025 (Phiên thứ nhất).

Tại phiên họp thứ nhất diễn ra ngày 4-9, Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 9 dự án luật quan trọng thuộc các lĩnh vực then chốt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại.

Chính phủ yêu cầu quy định thu nhập từ giao dịch vàng phải chịu thuế để chống đầu cơ- Ảnh 1.

Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế

Trong đó, với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng dự án Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nói chung và chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng; kịp thời xây dựng dự án Luật trên cơ sở bám sát nội dung các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 191/NQ-CP ngày 26-6-2025.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm các yêu cầu.

Trong đó, phải quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng. Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các quy định tại dự thảo luật nhằm bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy định của Hiến pháp và các quy định pháp luật liên quan (Luật Đất đai, Luật Chứng khoán, Luật Bảo hiểm xã hội và các luật về công nghệ cao...); đồng thời đáp ứng các yêu cầu nâng cao công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đồng thời đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế.

Rà soát, bổ sung các khoản thu nhập (trợ cấp thôi việc, các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả ...) vào đối tượng miễn thuế. Hoàn thiện quy định về biểu thuế lũy tiến theo phương án 2 như Bộ Tài chính báo cáo trước đó.

Bộ Tài chính cần đánh giá kỹ tác động đối với nội dung quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, tránh gây xáo trộn lớn cho hoạt động kinh doanh của người dân, đồng thời triển khai hiệu quả chủ trương xóa bỏ việc khoán thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chínhphủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10 năm 2025).

xây dựng pháp luật dự án luật chính sách thuế thuế thu nhập cá nhân thị trường vàng
