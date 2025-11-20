Cuối ngày 20-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cuối ngày 20-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào cuối ngày, về quanh mốc 150 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 20-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở quanh mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào, 150,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. 

TIN LIÊN QUAN

Cùng nhịp đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi về 145,9 triệu đồng/lượng mua vào, 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước liên tục biến động trong những ngày vừa qua, theo đà biến động của giá thế giới.

Cuối ngày 20-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào cuối ngày

Bởi trên thị trường quốc tế, cuối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.057 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với buổi sáng. 

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng chưa thể bứt phá khi những yếu tố hỗ trợ cho đà tăng nóng liên tục của kim loại quý từ đầu năm tới nay đã phản ánh vào giá. Từ nay tới cuối năm, giá vàng có thể duy trì ở mức cao nhưng đà tăng sẽ chững lại. 

"Hiện thị trường đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn từ lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ, trong khi những thông tin về chính sách thuế quan của Mỹ với các nước, căng thẳng địa chính trị cũng không còn tác động quá lớn tới giá vàng" - ông Trần Duy Phương nói. 

Nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, giá vàng thế giới hiện đã mất khoảng 320 USD/ounce (tương đương khoảng 10,3 triệu đồng).

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC chỉ giảm hơn 4 triệu đồng nếu so với mốc đỉnh 154,6 triệu đồng lập hồi giữa tháng 10 vừa qua. Diễn biến này đẩy chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giãn rộng lên mức rất cao.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 21 triệu đồng. Đây là mức chênh lệch rất cao trong thời gian qua và các nhà đầu tư kỳ vọng nếu thu hẹp cách biệt này, giá vàng miếng SJC có thể giảm thêm.

Cuối ngày 20-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm - Ảnh 2.

Biến động giá vàng trong 1 tuần qua. Nguồn: Công ty SJC

Tin liên quan

Sáng 20-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn duy trì ở mốc cao

Sáng 20-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn duy trì ở mốc cao

(NLĐO) – Giá vàng thế giới biến động tăng nhanh rồi giảm mạnh nhưng giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mốc cao, quanh 151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20-11: Đảo chiều lao dốc

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay bất ngờ đảo chiều trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh mẽ, chứng khoán Mỹ tăng điểm rất mạnh.

Tối 19-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

(NLĐO) – Đi lên mạnh mẽ cùng nhịp với giá vàng thế giới, vàng miếng SJC chạm trở lại mốc 151 triệu đồng/lượng vào tối nay.

giá vàng hôm nay giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo