Cuối ngày 20-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm

Cuối ngày 20-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở quanh mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào, 150,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 700.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Cùng nhịp đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi về 145,9 triệu đồng/lượng mua vào, 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước liên tục biến động trong những ngày vừa qua, theo đà biến động của giá thế giới.

Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào cuối ngày

Bởi trên thị trường quốc tế, cuối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.057 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với buổi sáng.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng chưa thể bứt phá khi những yếu tố hỗ trợ cho đà tăng nóng liên tục của kim loại quý từ đầu năm tới nay đã phản ánh vào giá. Từ nay tới cuối năm, giá vàng có thể duy trì ở mức cao nhưng đà tăng sẽ chững lại.

"Hiện thị trường đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn từ lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ, trong khi những thông tin về chính sách thuế quan của Mỹ với các nước, căng thẳng địa chính trị cũng không còn tác động quá lớn tới giá vàng" - ông Trần Duy Phương nói.

Nếu tính từ vùng đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, giá vàng thế giới hiện đã mất khoảng 320 USD/ounce (tương đương khoảng 10,3 triệu đồng).

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC chỉ giảm hơn 4 triệu đồng nếu so với mốc đỉnh 154,6 triệu đồng lập hồi giữa tháng 10 vừa qua. Diễn biến này đẩy chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giãn rộng lên mức rất cao.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 21 triệu đồng. Đây là mức chênh lệch rất cao trong thời gian qua và các nhà đầu tư kỳ vọng nếu thu hẹp cách biệt này, giá vàng miếng SJC có thể giảm thêm.