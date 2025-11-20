Sáng 20-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn duy trì ở mốc cao

Sáng 20-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tăng mạnh hơn - 600.000 đồng/lượng lên mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào, 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước đang ở mức cao nhất trong 3 ngày qua. Đáng chú ý, giá vàng trong nước tăng rồi duy trì ở mức cao, dù giá thế giới biến động liên tục.

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao những ngày qua

Tới khoảng 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.077 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng, nhưng mất tới khoảng 50 USD/ounce so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay. Mỗi ngày, giá vàng thế giới biến động lên tới cả trăm USD/ounce.

Giá vàng đang chịu ảnh hưởng từ những thông tin liên quan đến cuộc họp chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), khi xu hướng cắt giảm lãi suất tiếp theo vẫn chưa rõ ràng, lạm phát duy trì ở mức cao khiến nhà đầu tư lo ngại tác động tiêu cực tới kinh tế.

Chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm nay, vượt 100 điểm và đang được giao dịch ở mức 100,23 điểm - mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua. Đồng USD đi lên cũng tạo áp lực lên giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,2 triệu đồng/lượng.



