Sáng 20-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn duy trì ở mốc cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 20-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn duy trì ở mốc cao

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng thế giới biến động tăng nhanh rồi giảm mạnh nhưng giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mốc cao, quanh 151 triệu đồng/lượng.

Sáng 20-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tăng mạnh hơn - 600.000 đồng/lượng lên mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào, 149 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước đang ở mức cao nhất trong 3 ngày qua. Đáng chú ý, giá vàng trong nước tăng rồi duy trì ở mức cao, dù giá thế giới biến động liên tục.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn giữ mốc cao bất chấp biến động thị trường - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao những ngày qua

Tới khoảng 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.077 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng, nhưng mất tới khoảng 50 USD/ounce so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay. Mỗi ngày, giá vàng thế giới biến động lên tới cả trăm USD/ounce.

Giá vàng đang chịu ảnh hưởng từ những thông tin liên quan đến cuộc họp chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), khi xu hướng cắt giảm lãi suất tiếp theo vẫn chưa rõ ràng, lạm phát duy trì ở mức cao khiến nhà đầu tư lo ngại tác động tiêu cực tới kinh tế.

Chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm nay, vượt 100 điểm và đang được giao dịch ở mức 100,23 điểm - mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua. Đồng USD đi lên cũng tạo áp lực lên giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,2 triệu đồng/lượng.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 20-11: Đảo chiều lao dốc

Giá vàng hôm nay 20-11: Đảo chiều lao dốc

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay bất ngờ đảo chiều trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh mẽ, chứng khoán Mỹ tăng điểm rất mạnh.

Tối 19-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

(NLĐO) – Đi lên mạnh mẽ cùng nhịp với giá vàng thế giới, vàng miếng SJC chạm trở lại mốc 151 triệu đồng/lượng vào tối nay.

Sáng 19-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng miếng SJC bỏ xa mốc 150 triệu đồng/lượng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo