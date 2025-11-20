Giá vàng hôm nay 20-11: Đảo chiều lao dốc

Giá vàng hôm nay sụt giảm

Tính đến 6 giờ ngày 20-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.079 USD/ounce, giảm 51 USD (tương đương 1,35%) so với mức đỉnh 4.130 USD được thiết lập trong phiên đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng lùi về 4.091 USD/ounce, mất 25 USD chỉ trong vài giờ.

Sự lao dốc bất ngờ của giá vàng hôm nay diễn ra đúng vào thời điểm thị trường tài chính toàn cầu tiếp nhận hai thông tin quan trọng: biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ( FED) và báo cáo thu nhập quý III/ 2025 của "ông hoàng chip AI" Nvidia

Biên bản cuộc họp của FED cho thấy các quan chức tổ chức này đã bất đồng quan điểm việc cắt giảm lãi suất, không thống nhất về việc liệu thị trường lao động trì trệ hay lạm phát dai dẳng là mối đe dọa kinh tế lớn. Đồng USD vì thế đã phục hồi mạnh, chỉ số Dollar Index (DXY) tăng gần 0,6% lên trên 104 điểm – mức cao nhất trong hơn một tuần, tạo áp lực lớn lên giá vàng hôm nay.

Cùng lúc, Nvidia đã báo cáo kết quả kinh doanh quý III vượt kỳ vọng của Phố Wall với doanh thu 57,01 tỉ USD cao hơn khá nhiều so với ước tính của thị trường là 54,92 tỉ USD. Thông tin này có thể đã kích thích nhà đầu tư dồn vốn vào cổ phiếu, giúp chứng khoán Mỹ tăng điểm rất mạnh. Theo đó, dòng tiền chảy vào thị trường vàng rất ít. Giá vàng hôm nay đương nhiên sụt giảm

Trong khi đó, giá dầu thô giảm về quanh mức 59,5 USD/thùng, thấp nhất 3 tuần; lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ về 4,13% cũng tác động mạnh đến xu hướng của giá vàng hôm nay.