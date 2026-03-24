Cuối ngày 24-3, giá vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu, vượt 170 triệu đồng/lượng

Cuối ngày 24-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 167,2 triệu đồng/lượng, bán ra 170,2 triệu đồng/lượng, tăng thêm 2,3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng trở lại tổng cộng gần 5 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được nhiều doanh nghiệp giao dịch tăng lên mức 167 triệu đồng/lượng mua vào, 170 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước biến động rất mạnh những ngày qua, tăng giảm hàng triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước tăng nhanh do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Cuối ngày hôm nay, theo giờ Việt Nam, kim loại quý được giao dịch ở mức 4.411 USD/ounce, tăng khoảng 60 USD/ounce so với buổi sáng.

Nếu so với mức thấp nhất trong phiên hôm qua vùng 4.100 USD/ounce, giá vàng đã tăng hơn 300 USD. Dù phục hồi mạnh mẽ nhưng theo giới phân tích, giá vàng chưa thể bứt phá và mốc đỉnh lịch sử vùng 5.600 USD/ounce lập hồi cuối tháng 1 vừa qua cũng không dễ hướng tới trong ngắn hạn.

Giá vàng tăng trở lại vào cuối ngày

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC), phân tích những kỳ vọng về lãi suất đang cho thấy mức độ chi phối đối với giá vàng lớn hơn so với dự kiến ban đầu.

Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần trước về việc duy trì lập trường chính sách "lãi suất cao trong thời gian dài" đã củng cố sức mạnh của đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên, qua đó tạo ra áp lực đáng kể lên giá vàng.

Đồng thời, lạm phát do giá năng lượng tăng cao, xuất phát từ xung đột liên quan đến Iran, cũng góp phần vào diễn biến này. Yếu tố này làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn và tiếp tục duy trì lợi suất thực ở mức cao - vốn được xem là một trở ngại lớn đối với các tài sản không sinh lợi suất như vàng.

"Trong bối cảnh hiện tại, căng thẳng địa chính trị kéo dài cùng với giá năng lượng gia tăng có xu hướng thúc đẩy dòng vốn chảy vào các tài sản định giá bằng đồng USD, từ đó phần nào làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng" – ông Shaokai Fan nói.

Trả lời trên Kitco, ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao của US Bank Wealth Management, cho rằng nhu cầu từ ngân hàng trung ương là yếu tố then chốt đằng sau đợt tăng giá lịch sử của vàng kể từ cuối năm 2022, nhưng xu hướng này có thể sắp kết thúc - ít nhất là trong tương lai gần - khi cuộc chiến ở Iran buộc các nhà hoạch định chính sách phải ưu tiên an ninh năng lượng và ổn định kinh tế hơn là đa dạng hóa dự trữ.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 140,2 triệu đồng/lượng.