Kinh tế

Cuối ngày 25-2, giá vàng miếng neo cao, nhiều công ty ra thông báo quan trọng

Tin, video: Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC ở mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua, các công ty thông báo sẽ mở cửa giao dịch từ sáng sớm ngày vía Thần Tài.

Cuối ngày 25-2, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng giao dịch vàng miếng SJC quanh 182,3 - 185,3 triệu đồng/lượng, ổn định so với buổi sáng.  

Cùng duy trì mức cao, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% cũng được các Công ty SJC, Bảo Tín Mạnh Hải báo giá quanh 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng (mua-bán). Đây là mức cao nhất của giá vàng trong nước vào khoảng 1 tháng qua.

Giá vàng trong nước neo cao do ảnh hưởng từ giá thế giới. Cuối ngày theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.178 USD/ounce, ổn định so với phiên sáng. Đồng thời, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cũng duy trì ở mức cao do sức mua ở thị trường trong nước tăng nhiệt trước vía Thần Tài.

Khách mua vàng lấy may tại cửa hàng của PNJ trưa 25-2

Giá vàng miếng ngày vía Thần Tài 2026 tăng cao , Công ty vàng mở cửa sớm - Ảnh 2.

Khách mua vàng tại Công ty PNJ ngày 25-2

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày, nhiều cửa hàng vàng, bạc ở TPHCM và Hà Nội tiếp tục thu hút rất đông khách đến mua sản phẩm dịp Thần Tài.

Tại cửa hàng của Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chi nhánh Hai Bà Trưng ở TPHCM, trưa 25-2, rất đông khách tới mua các sản phẩm vàng dịp Thần Tài. Một diễn biến đáng chú ý là trong ngày, cửa hàng của PNJ không giới hạn số lượng sản phẩm bán ra cho khách, bao gồm cả nhẫn trơn. Khách có thể mua theo nhu cầu.

Chị Nhật Thanh (ngụ phường Sài Gòn) cho biết đã đặt mua tổng cộng 7 miếng vàng Thần Tài với các chữ Phúc, Phú, Lộc, An, Tài để lấy may dịp đầu năm, cũng như để dành. "Mấy lần trước tôi có hỏi nhưng nhân viên PNJ thông báo hết hàng. Nay thấy bán không giới hạn số lượng nên tôi đặt mua luôn. Giá sản phẩm vàng này theo giá vàng nhẫn trơn 99,99% cộng 120.000 đồng tiền công" – chị Thanh nói.

Giá vàng miếng ngày vía Thần Tài 2026 tăng cao , Công ty vàng mở cửa sớm - Ảnh 3.

Nhiều người đi mua vàng lấy may từ sớm

Không chỉ các sản phẩm vàng, nhiều cửa hàng bạc như Ancarat, SBJ, Phú Quý cũng thu hút rất đông khách với mua. Đại diện Công ty Ancarat cho hay, dịp Thần Tài năm nay, hệ thống cung ứng khoảng 20.000 miếng bạc Thần Tài Vạn Phúc, mỗi khách được mua 1 sản phẩm. Với các sản phẩm bạc Ngân Mã, Song Mã cũng có khoảng 30.000 sản phẩm và không giới hạn số lượng khách đặt mua.

Tương tự, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) cũng cho hay trong ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) sẽ mở bán 100 bộ sản phẩm bạc Xuân – Hạ - Thu – Đông; 100 sản phẩm bạc 1 lượng Nhất Mã Đại Thành; 100 sản phẩm vàng 1 chỉ Thiên Mã Đại Cát. 

Mỗi khách được mua tối đa 1 bộ, phát phiếu trực tiếp tại cửa hàng ở TPHCM vào buổi sáng, không qua kênh online. 

Giá vàng miếng ngày vía Thần Tài 2026 tăng cao , Công ty vàng mở cửa sớm - Ảnh 4.

Khách xếp hàng chờ mua vàng, bạc lấy may tại Công ty Ancarat ngày hôm nay

Để đáp ứng nhu cầu mua vàng ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) của người dân, nhiều công ty vàng bạc thông báo mở cửa giao dịch từ sáng sớm.

Công ty SJC thông báo sẽ mở cửa giao dịch từ 6 giờ 30 ngày 26-2 để đáp ứng nhu cầu mua các sản phẩm vàng lấy may của người dân.

Công ty PNJ sẽ mở cửa đón khách từ 6 giờ sáng khi lượng khách tới giao dịch ngày Thần Tài dự kiến tăng cao. Trong vài ngày qua, hệ thống của PNJ thu hút rất đông khách tới mua các sản phẩm vàng may mắn như miếng vàng có các chữ Tài, Lộc, Phúc, Phú; miếng vàng hình ngựa; nhẫn trơn…

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giờ khách hàng tới giao dịch ngày vía Thần Tài sẽ từ 6 giờ 30 tới 21 giờ cùng ngày.


