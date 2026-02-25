HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 25-2: Vàng thế giới giảm mạnh

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Sau một phiên tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần qua, giá vàng hôm nay đã đảo chiều giảm sâu khi nhà đầu tư ồ ạt bán chốt lời

Giá vàng hôm nay 25-2: Vàng thế giới giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay hạ nhiệt

Khoảng 6 giờ sáng 25-2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 5.144 USD/ounce, giảm mạnh 106 USD so với đỉnh điểm đạt được trong phiên đêm qua 5.250 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 cũng giảm 63 USD, xuống còn 5.162 USD/ounce.

Sự sụt giảm của vàng chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời thông thường sau khi kim loại quý này đạt mức giá cao nhất trong 3 tuần qua. Các nhà đầu tư ngắn hạn đã nhanh chóng bán ra để bảo toàn lợi nhuận, dẫn đến áp lực bán mạnh mẽ.

Trên các thị trường tài chính khác, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ, góp phần gây áp lực lên giá vàng. Chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội. Các chỉ số Dowjones tăng 370 điểm, Nasdaq tăng 236 điểm, S&P 500 tăng 52 điểm đã thúc đẩy nhà đầu tư dồn vốn vào cổ phiếu. Điều này làm cho dòng tiền chảy vào thị trường vàng bị hạn chế. Giá vàng hôm nay sụt giảm là tất yếu.

Tuy nhiên, xu hướng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu. Theo đánh giá từ Ủy ban châu Âu, chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm tăng mức thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Liên minh châu Âu (EU). Chính quyền Mỹ đang soạn thảo sắc lệnh chính thức để nâng mức thuế quan toàn cầu lên 15%.

Giới phân tích nhận định sự không chắc chắn từ các biện pháp thương mại này tiếp tục hỗ trợ vai trò của giá vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng hôm nay 25-2: Vàng thế giới giảm mạnh - Ảnh 2.

