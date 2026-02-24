HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tối 24-2, giá vàng "quay xe" rớt mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng thế giới có lúc rớt thẳng đứng, biên độ biến động hơn 100 USD/ounce trong phiên.

Tối 24-2, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế biến động rất mạnh khi mất hơn 100 USD/ounce còn 5.122 USD/ounce. Mức thấp nhất trong phiên được ghi nhận về sát vùng 5.100 USD/ounce, mất tổng cộng khoảng 140 USD/ounce so với đỉnh của phiên trước. 

TIN LIÊN QUAN

Chỉ trong một phiên, giá vàng thế giới biến động cả trăm USD mỗi ounce do áp lực chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư. Đồng USD phục hồi mạnh cũng gây sức ép giảm giá vàng, khi chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch sát mốc 98 điểm, lên 97,9 điểm.

Theo giới phân tích, các nhà đầu tư chốt lời vàng sau khi kim loại quý có chuỗi tăng liên tiếp, lên mức cao nhất trong khoảng 3 tuần qua. Trong ngắn hạn, giá vàng có thể chịu áp lực giảm, nhưng triển vọng của kim loại quý trong trung dài hạn vẫn sáng, khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran; chính sách thuế quan của Mỹ với các nước vẫn chưa lắng dịu.

Giá vàng thế giới giảm mạnh đêm 24 - 2: Thông tin và phân tích mới nhất 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới rớt mạnh

Ở thị trường vàng trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 181,6 triệu đồng/lượng, bán ra 184,6 triệu đồng/lượng, ổn định so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng duy trì ở mức cao quanh 181,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 184,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng trong nước neo ở vùng đỉnh trong khoảng 1 tháng khi nhu cầu mua vàng dịp vía Thần Tài tăng cao.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 162,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh đêm 24 - 2: Thông tin và phân tích mới nhất 2026 - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới rớt thẳng đứng vào cuối ngày


