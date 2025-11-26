Cuối ngày 26-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Cuối ngày 26-11, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết tăng lên mức 151,4 triệu đồng/lượng mua vào, 153,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Chỉ trong 3 ngày, mỗi lượng vàng tăng tới 3 triệu đồng. Giá vàng miếng cũng đang hướng tới mốc đỉnh lịch sử vùng 154,6 triệu đồng/lượng.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp lên quanh 149 triệu đồng/lượng mua vào, 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Với diễn biến này, cả giá vàng nhẫn lẫn vàng miếng đều vượt xa khỏi mốc 150 triệu đồng/lượng và đang ở mốc cao nhất trong nhiều tuần qua.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp vào cuối ngày

Tuy nhiên, bất ngờ lại xảy ra trên thị trường vàng tự do, khi cuối ngày 26-11, một số cửa hàng vàng nhỏ giao dịch giá vàng miếng SJC mua vào 153,5 triệu đồng/lượng, bán ra 156,5 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1,5 triệu đồng so với buổi sáng. Diễn biến giảm này ngược với đà đi lên của giá vàng tại các công ty lớn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cuối ngày được giao dịch ở mức 4.159 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với phiên sáng. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày qua, kim loại quý trên sàn quốc tế chưa dừng đà đi lên mạnh mẽ.

Kim loại quý duy trì ở mốc cao khi đồng USD hạ nhiệt. Cuối ngày hôm nay, trên thị trường quốc tế, chỉ số đồng USD (DXY) tiếp tục duy trì ở dưới mốc 100 điểm, đang được lùi sâu về 99,7 điểm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 132,3 triệu đồng/lượng.