Sáng 26-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lên cao nhất 2 tuần

Sáng 26-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết quanh mức 150,9 triệu đồng/lượng mua vào, 152,9 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng SJC mua vào 151,4 triệu đồng/lượng, bán ra 152,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng ở mức thấp hơn là 150,4 triệu đồng/lượng, chiều bán ra bằng với các công ty khác.

Giá vàng miếng SJC duy trì ở mốc cao nhất trong khoảng 2 tuần qua, sau khi tăng vọt cả triệu đồng mỗi lượng ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tiếp tục duy trì mốc cao nhất trong nhiều ngày, quanh 148,5 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn đang áp sát giá vàng miếng SJC, cách biệt hiện chưa tới 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC duy trì mốc cao trong nhiều ngày qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đang được giao dịch ở mức 4.152 USD/ounce, tăng thêm khoảng 20 USD mỗi ounce so với đầu phiên sáng. Dù vậy, so với phiên trước giá vàng không thay đổi quá nhiều.

Kim loại quý ở mốc cao khi đồng USD hạ nhiệt. Trên thị trường quốc tế, chỉ số đồng USD (DXY) bất ngờ sụt giảm khỏi mốc 100 điểm, đang được giao dịch lùi sâu về 99,7 điểm.

Trong báo cáo Think Future 2026 của HSBC vừa công bố, ông Rodolphe Bohn, chiến lược gia tiền tệ và hàng hóa tại ngân hàng này, nhận định bất chấp sự biến động gần đây, vàng vẫn tiếp tục tăng giá nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư bán lẻ. Giá vàng được dự báo sẽ tích cực nhờ nhu cầu trên thị trường quốc tế vẫn mạnh mẽ.

Ngoài ra, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) được dự báo cắt giảm lãi suất thêm 1 lần vào tháng 12 tới cũng hỗ trợ giá vàng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 132,2 triệu đồng/lượng.



