Sáng 26-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lên cao nhất 2 tuần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 26-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lên cao nhất 2 tuần

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng trong nước duy trì mức cao nhất trong hơn 2 tuần qua, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng.

Sáng 26-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết quanh mức 150,9 triệu đồng/lượng mua vào, 152,9 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng SJC mua vào 151,4 triệu đồng/lượng, bán ra 152,9 triệu đồng/lượng.  

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng ở mức thấp hơn là 150,4 triệu đồng/lượng, chiều bán ra bằng với các công ty khác.

Giá vàng miếng SJC duy trì ở mốc cao nhất trong khoảng 2 tuần qua, sau khi tăng vọt cả triệu đồng mỗi lượng ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tiếp tục duy trì mốc cao nhất trong nhiều ngày, quanh 148,5 triệu đồng/lượng mua vào, 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn đang áp sát giá vàng miếng SJC, cách biệt hiện chưa tới 2 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC duy trì mốc cao trong nhiều ngày qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đang được giao dịch ở mức 4.152 USD/ounce, tăng thêm khoảng 20 USD mỗi ounce so với đầu phiên sáng. Dù vậy, so với phiên trước giá vàng không thay đổi quá nhiều.

Kim loại quý ở mốc cao khi đồng USD hạ nhiệt. Trên thị trường quốc tế, chỉ số đồng USD (DXY) bất ngờ sụt giảm khỏi mốc 100 điểm, đang được giao dịch lùi sâu về 99,7 điểm.

Trong báo cáo Think Future 2026 của HSBC vừa công bố, ông Rodolphe Bohn, chiến lược gia tiền tệ và hàng hóa tại ngân hàng này, nhận định bất chấp sự biến động gần đây, vàng vẫn tiếp tục tăng giá nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư bán lẻ. Giá vàng được dự báo sẽ tích cực nhờ nhu cầu trên thị trường quốc tế vẫn mạnh mẽ.

Ngoài ra, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) được dự báo cắt giảm lãi suất thêm 1 lần vào tháng 12 tới cũng hỗ trợ giá vàng đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 132,2 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 26-11: Bất ngờ sụt giảm

Giá vàng hôm nay 26-11: Bất ngờ sụt giảm

(NLĐO) – Sau một phiên tăng mạnh, giá vàng hôm nay đã đi xuống trong bối cảnh chứng khoán quốc tế tăng điểm dữ dội.

Sáng 25-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng mạnh ở thị trường trong nước và quốc tế, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25-11: Vàng thế giới tăng rất mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay của thế giới tăng rất mạnh, khi thị trường chờ Mỹ công bố dữ liệu kinh tế

giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo