Kinh tế

Giá vàng hôm nay 26-11: Bất ngờ sụt giảm

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Sau một phiên tăng mạnh, giá vàng hôm nay đã đi xuống trong bối cảnh chứng khoán quốc tế tăng điểm dữ dội.

Giá vàng hôm nay 26-11: Bất ngờ sụt giảm - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay đi xuống

Giá vàng hôm nay của thế giới chứng kiến cú lao dốc, khi xuống còn 4.131 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 26-11, giảm 28 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 4.159 USD/ounce.

Giá vàng thế giới biến động trong bối cảnh bức tranh kinh tế nước Mỹ có nhiều sắc màu sáng - tối đan xen.

Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 10 tại Mỹ tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường là tăng 0,4%. Giá sản xuất của tháng 9 tăng 0,3% so với tháng trước, phục hồi sau mức giảm 0,1% trong tháng 8. Các nhà tuyển dụng tư nhân tại Mỹ đã cắt giảm trung bình 13.500 việc làm mỗi tuần…

Giới phân tích nhận định các thông tin này có lẽ không đủ sức thu hút nhà đầu tư trú ẩn vốn vào vàng. Thế nên giá vàng hôm nay đương nhiên sụt giảm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán quốc tế đồng loạt xanh sàn. Giá cổ phiếu tại các quốc gia ở châu Âu tăng rất mạnh. Đặc biệt tại Phố Wall (Mỹ), các chỉ số Dow Jones tăng 664 điểm, S&P 500 tăng 60 điểm, Nasdaq tăng 153 điểm đã thu hút giới đầu tư tài chính dồn vốn vào cổ phiếu. Từ đó, dòng tiền chảy vào thị trường vàng bị hạn chế. Giá vàng càng tăng thêm áp lực đi xuống.

Giá vàng hôm nay 26-11: Bất ngờ sụt giảm - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay 25-11: Vàng thế giới tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay 25-11: Vàng thế giới tăng rất mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay của thế giới tăng rất mạnh, khi thị trường chờ Mỹ công bố dữ liệu kinh tế

TPHCM: Ba doanh nghiệp vàng bị phạt, tịch thu hơn 54 gram vàng trang sức

(NLĐO) - Ba doanh nghiệp kinh doanh vàng này hoạt động trên địa bàn tại phường Phú Thạnh

Giá vàng hôm nay 24-11: Vừa mở cửa đã tiếp tục giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay được các nhà đầu tư lạc quan về đà tăng trở lại, dù liên tục lình xình và giảm tiếp khi vừa mở cửa tuần mới

