Cuối ngày 26-2, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua

Cuối ngày 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết mua vào 181 triệu đồng/lượng, 184 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi về 181 triệu đồng/lượng mua vào, 184 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Đây là diễn biến bất ngờ của giá vàng trong nước, khi giá thế giới tiếp tục ổn định quanh mức 5.190 USD/ounce.

Trong ngày hôm nay, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người cho biết bất ngờ khi việc mua các sản phẩm vàng ngày Thần Tài dễ, nhanh và thông thoáng hơn nhiều so với những năm trước. Khách tới cửa hàng vàng của các công ty SJC, PNJ, DOJI, SBJ hay Bảo Tín Mạnh Hải đông, nhộn nhịp nhưng không phải chờ quá lâu.

Khách nhộn nhịp đi mua vàng ngày Thần Tài ở PNJ

Khách giao dịch vàng nhộn nhịp tại PNJ ngày Thần Tài

Tại cửa hàng PNJ chi nhánh Hai Bà Trưng ở phường Tân Định, TPHCM, rất nhiều khách bất ngờ khi mua được vàng vía Thần Tài nhanh, chuyển khoản và nhận vàng ngay, không chờ đợi quá lâu. Khách có thể mua không hạn chế các sản phẩm vàng 99,99% như miếng vàng có chữ Tài, Lộc, An, Phúc; vàng nhẫn trơn PNJ; các sản phẩm vàng của năm ngựa hoặc vàng mini…

"Tôi muốn mua miếng vàng có chữ Lộc dịp Thần Tài, trong bộ sưu tập các chữ Lộc, An, Phúc, Phát, Tài… của PNJ và thấy bất ngờ khi có hàng, thanh toán nhanh, không phải chờ đợi quá lâu. Nhiều người mua nhẫn trơn PNJ, vàng Thần Tài hay các sản phẩm vàng mini cũng nói dễ mua hơn trước đó" – chị Hoàng Thịnh (ngụ phường Gia Định) khoe.

Bà Trần Thị Thu Hà - Giám đốc chi nhánh PNJ Hồ Chí Minh, cho biết các sản phẩm vàng Thần Tài năm nay được khách chọn nhiều là Blindbox 24K Mã Tiến Đắc Lộc dạng "xé tú mù" - trải nghiệm mở hộp mang tính bất ngờ, thể hiện tinh thần mở lộc đầu năm, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ. Các sản phẩm vàng MiniGold theo giá linh hoạt; charm vàng đa năng 24K, nhất là các dòng vàng kỷ niệm 99,99 mang tính sưu tầm và lưu giữ.

"Với nhiều khách hàng, mua vàng ngày Thần Tài không chỉ vì giá, mà còn là một nghi thức đầu năm mang ý nghĩa tinh thần, hoặc một lựa chọn tích lũy dài hạn. PNJ tập trung mang đến sản phẩm đa dạng và dịch vụ tốt để khách hàng dễ dàng lựa chọn phù hợp nhu cầu. Công ty cũng có các sản phẩm với hàm lượng vàng nhỏ như 0,1 - 0,3 chỉ để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn" - bà Thu Hà nói.

Không chỉ là các sản phẩm vàng lấy may, nhiều người cho hay khá bất ngờ khi nhẫn trơn các thương hiệu như SJC, PNJ, DOJI, SBJ cũng dễ mua trong ngày Thần Tài, xếp hàng không quá lâu

Cửa hàng của công ty Bảo Tín Mạnh Hải ở TPHCM cũng chật kín khách hôm nay

Khách mua vàng lấy may, check in cùng ông Thần Tài ở TPHCM