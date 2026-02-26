Cuối ngày 26-2, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cuối ngày 26-2, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua

Tin, ảnh, video: Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng vào cuối ngày dù giá thế giới không đổi.

Cuối ngày 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết mua vào 181 triệu đồng/lượng, 184 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. 

TIN LIÊN QUAN

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi về 181 triệu đồng/lượng mua vào, 184 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Đây là diễn biến bất ngờ của giá vàng trong nước, khi giá thế giới tiếp tục ổn định quanh mức 5.190 USD/ounce.

Trong ngày hôm nay, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người cho biết bất ngờ khi việc mua các sản phẩm vàng ngày Thần Tài dễ, nhanh và thông thoáng hơn nhiều so với những năm trước. Khách tới cửa hàng vàng của các công ty SJC, PNJ, DOJI, SBJ hay Bảo Tín Mạnh Hải đông, nhộn nhịp nhưng không phải chờ quá lâu.

Cuối ngày Thần Tài, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua - Ảnh 1.

Khách nhộn nhịp đi mua vàng ngày Thần Tài ở PNJ

Khách giao dịch vàng nhộn nhịp tại PNJ ngày Thần Tài

Tại cửa hàng PNJ chi nhánh Hai Bà Trưng ở phường Tân Định, TPHCM, rất nhiều khách bất ngờ khi mua được vàng vía Thần Tài nhanh, chuyển khoản và nhận vàng ngay, không chờ đợi quá lâu. Khách có thể mua không hạn chế các sản phẩm vàng 99,99% như miếng vàng có chữ Tài, Lộc, An, Phúc; vàng nhẫn trơn PNJ; các sản phẩm vàng của năm ngựa hoặc vàng mini…

"Tôi muốn mua miếng vàng có chữ Lộc dịp Thần Tài, trong bộ sưu tập các chữ Lộc, An, Phúc, Phát, Tài… của PNJ và thấy bất ngờ khi có hàng, thanh toán nhanh, không phải chờ đợi quá lâu. Nhiều người mua nhẫn trơn PNJ, vàng Thần Tài hay các sản phẩm vàng mini cũng nói dễ mua hơn trước đó" – chị Hoàng Thịnh (ngụ phường Gia Định) khoe.

Bà Trần Thị Thu Hà - Giám đốc chi nhánh PNJ Hồ Chí Minh, cho biết các sản phẩm vàng Thần Tài năm nay được khách chọn nhiều là Blindbox 24K Mã Tiến Đắc Lộc dạng "xé tú mù" - trải nghiệm mở hộp mang tính bất ngờ, thể hiện tinh thần mở lộc đầu năm, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ. Các sản phẩm vàng MiniGold theo giá linh hoạt; charm vàng đa năng 24K, nhất là các dòng vàng kỷ niệm 99,99 mang tính sưu tầm và lưu giữ.

"Với nhiều khách hàng, mua vàng ngày Thần Tài không chỉ vì giá, mà còn là một nghi thức đầu năm mang ý nghĩa tinh thần, hoặc một lựa chọn tích lũy dài hạn. PNJ tập trung mang đến sản phẩm đa dạng và dịch vụ tốt để khách hàng dễ dàng lựa chọn phù hợp nhu cầu. Công ty cũng có các sản phẩm với hàm lượng vàng nhỏ như 0,1 - 0,3 chỉ để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn" - bà Thu Hà nói.

Cuối ngày Thần Tài, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua - Ảnh 2.
Cuối ngày Thần Tài, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua - Ảnh 3.
Cuối ngày Thần Tài, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua - Ảnh 4.

Không chỉ là các sản phẩm vàng lấy may, nhiều người cho hay khá bất ngờ khi nhẫn trơn các thương hiệu như SJC, PNJ, DOJI, SBJ cũng dễ mua trong ngày Thần Tài, xếp hàng không quá lâu

Cuối ngày Thần Tài, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua - Ảnh 5.

Cửa hàng của công ty Bảo Tín Mạnh Hải ở TPHCM cũng chật kín khách hôm nay

Cuối ngày Thần Tài, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua - Ảnh 6.
Cuối ngày Thần Tài, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua - Ảnh 7.
Cuối ngày Thần Tài, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua - Ảnh 8.

Khách mua vàng lấy may, check in cùng ông Thần Tài ở TPHCM

Cuối ngày Thần Tài, giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm, khách nhộn nhịp đi mua - Ảnh 9.

Một trong những điểm khác biệt của dịp Thần Tài năm nay là tất cả giao dịch mua vàng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên đều phải chuyển khoản, thay vì trả tiền mặt như những năm trước

Tin liên quan

Diễn biến lạ của giá vàng ngày vía Thần Tài

Diễn biến lạ của giá vàng ngày vía Thần Tài

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, một số cửa hàng khách cũng không đông như những năm trước.

Nhiều năm giữ thói quen mua vàng vía Thần Tài, cụ bà gần 80 tuổi than giá vàng cao quá

(NLĐO) - Dù giá vàng bán ra vượt 18,4 triệu đồng/chỉ trong ngày vía Thần Tài, nhưng nhiều người dân vẫn đi xếp hàng để mua.

Giá vàng hôm nay 26-2: Vàng thế giới biến động mạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay của thế giới biến động khó lường khi một số nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn và tranh thủ bán chốt lời

Vía Thần Tài giá vàng miếng vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo