Kinh tế

Giá vàng hôm nay 26-2: Vàng thế giới biến động mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay của thế giới biến động khó lường khi một số nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn và tranh thủ bán chốt lời

Giá vàng hôm nay 26-2: Vàng thế giới biến động mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay biến động khó lường

Trong đêm qua và đầu ngày 26-2 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế có lúc tăng vọt lên 5.218 USD/ounce, nhưng sau đó đảo chiều giảm mạnh do hoạt động bán chốt lời gia tăng. Đến khoảng 6 giờ sáng nay, giá vàng giao ngay xuống còn 5.166 USD/ounce.

Theo giới phân tích, nhu cầu trú ẩn an toàn vốn vẫn hiện diện rõ nét do tình hình địa chính trị toàn cầu tiếp tục bất ổn, thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản bảo vệ giá trị.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng đã bị hạn chế phần nào bởi phát biểu từ Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, bà Susan Collins. Trong các bình luận công bố hôm 25-2, bà Collins cho biết lãi suất của Mỹ có khả năng sẽ duy trì ở mức hiện tại khi rủi ro lạm phát vẫn tồn tại.

Quan điểm này phản ánh lập trường diều hâu trong chính sách tiền tệ của Fed, làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sớm, từ đó không nhà đầu tư tranh thủ bán ra chốt lời vào thời điểm giá vàng đứng ở mức cao.

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đang neo ở mức cao, với giá bán ra hơn 185,3 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với giá thế giới quy đổi (khoảng 21 triệu đồng/lượng), khi nhu cầu nội địa tăng mạnh nhân dịp ngày Thần Tài (10 tháng Giêng âm lịch).

Giới phân tích nhận định giá vàng thế giới vẫn có thể còn biến động mạnh, phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị, dữ liệu kinh tế Mỹ, tác động đến giá vàng trong nước vào ngày Thần Tài.

Giá vàng hôm nay 26-2: Vàng thế giới biến động mạnh - Ảnh 2.

Cuối ngày 25-2, giá vàng miếng neo cao, nhiều công ty ra thông báo quan trọng

Cuối ngày 25-2, giá vàng miếng neo cao, nhiều công ty ra thông báo quan trọng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC ở mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua, các công ty thông báo sẽ mở cửa giao dịch từ sáng sớm ngày vía Thần Tài.

Ngoài vàng bạc, những mặt hàng nào đang “cháy hàng” dịp vía Thần Tài?

(NLĐO) - Dịp vía Thần Tài năm nay, ngoài thị trường vàng bạc đang nóng sốt, nhiều mặt hàng khác cũng được nhiều người tiêu dùng săn đón trong dịp này.

Lần đầu xuất hiện máy bán vàng tự động, chỉ vài thao tác là có vàng mang về

(NLĐO) - Máy bán vàng tự động giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giảm tải tình trạng xếp hàng, đặc biệt trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn vàng thế giới giá vàng miếng giá vàng
