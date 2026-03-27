Kinh tế

Cuối ngày 27-3, Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải tăng giá bán vàng miếng, vàng nhẫn

Thái Phương

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn tại các công ty vàng tăng khoảng 1,7 triệu đồng so với buổi sáng.

Cuối ngày 27-3, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác điều chỉnh tăng lên 168,6 triệu đồng/lượng mua vào, 171,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng nay. 

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% tại Công ty SJC cũng được giao dịch ở mức 168,4 triệu đồng/lượng mua vào, 171,4 triệu đồng/lượng bán ra – tăng 1 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng giá vàng nhẫn trơn lên 168,6 triệu đồng/lượng – 171,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh cuối tháng 3 năm 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu bằng với giá vàng miếng SJC

Diễn biến đáng chú ý là giá vàng trong nước tăng dù giá thế giới ổn định. Tính tới cuối ngày hôm nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.430 USD/ounce, không thay đổi nhiều so với phiên sáng.

Giá vàng chững lại sau những ngày biến động mạnh. Dù vẫn thua xa mốc đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce lập hồi cuối tháng 1, một số dự báo gần nhất vẫn cho rằng giá vàng sẽ bứt phá trong thời gian tới.

Trong báo cáo chiến lược đầu tư toàn cầu mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) nói rằng giá vàng giảm những ngày qua khi lãi suất cao hơn, đồng USD mạnh hơn và lợi suất thực của Mỹ tăng đang lấn át rủi ro địa chính trị. Thực tế, giá vàng đang trải qua đợt giảm giá mạnh nhất kể từ năm 1983. Giá vàng đã giảm gần 22% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1-2026.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh cuối tháng 3 năm 2026 - Ảnh 3.

Giá vàng trong nước tăng trở lại vào cuối ngày

Dù vậy, Wells Fargo vẫn kiên định lạc quan về kim loại quý này trong dài hạn. Ngân hàng của Mỹ dự báo giá sẽ đạt mức từ 6.100 đến 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026. Yếu tố thúc đẩy vàng tăng mạnh sẽ đến từ nhu cầu mua vào vàng tăng từ ngân hàng trung ương và sự giảm dần lợi suất trái phiếu, giá trị đồng USD. Cụ thể, việc mua vào của ngân hàng trung ương vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn, tạo nên một trụ cột vững chắc giúp giá vàng đi lên.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 140,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước tới 30 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục của giá vàng nội – ngoại thời gian qua.


Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng và vàng nhẫn trơn

