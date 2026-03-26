Kinh tế

Cuối ngày 26-3, giá vàng tại SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu giảm tiếp

Thái Phương

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm 2 triệu đồng/lượng theo đà đi xuống của giá thế giới.

Cuối ngày 26-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.426 USD/ounce, mất hơn 100 USD/ounce so với buổi sáng. Giá vàng đang giảm nhanh khi rớt hàng chục USD/ounce, lùi sâu về sát mốc 4.400 USD/ounce.

Giá vàng giảm trong bối cảnh giá dầu thô tăng trở lại. Hiện giá dầu thô giao ngay ở mức 93,18 USD/thùng, tăng khoảng 3,1% so với phiên trước. Chỉ số đồng USD (DXY Index) trên thị trường quốc tế cũng tăng trở lại hướng tới mốc 99,6 điểm, tăng khoảng 0,7% so với phiên trước.

Kim loại quý cũng chịu áp lực chốt lời khi chỉ trong vài ngày đã tăng một mạch từ vùng 4.100 USD/ounce lên vượt 4.500 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm khiến giá trong nước cũng đi xuống. Cuối ngày hôm nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 168,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng, giảm tới 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Trong vòng 2 ngày, giá vàng miếng giảm khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm Mạnh Cuối ngày 26 - 3 theo xu hướng giá vàng thế giới - Ảnh 1.

Giá vàng giảm trở lại vào chiều nay

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được Công ty SJC giao dịch mua vào 168,3 triệu đồng/lượng, bán ra 171,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Công ty Mi Hồng, PNJ niêm yết giá vàng nhẫn trơn mua vào 169,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch giá vàng nhẫn trơn ở mức quanh mua - bán lần lượt là 168 triệu đồng/lượng và 171 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn các thương hiệu khác.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 140,1 triệu đồng/lượng.


Sáng 26-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn biến động mạnh

Sáng 26-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn biến động mạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bán ra trên 173 triệu đồng/lượng, tăng giảm hàng triệu đồng do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Giá vàng hôm nay, 26-3: Biến động rất mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (26-3) tăng mạnh rồi bất ngờ giảm sâu trong bối cảnh đồng USD giảm giá, nhà đầu tư bán chốt lời

Hội đồng Vàng thế giới: Điểm bất thường của giá vàng và triển vọng thị trường vàng

(NLĐO)- Điều đáng chú ý, giá vàng giảm dù bối cảnh địa chính trị ngày càng leo thang, trái ngược với vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

