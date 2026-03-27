Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 27-3: Đột ngột giảm sâu

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (27-3) lao dốc khi giá trị đồng USD và lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 27-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.409 USD/ounce, giảm mạnh 135 USD so với mức giá cao nhất trong phiên đêm qua là 4.544 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm hơn 101 USD, xuống còn 4.452 USD/ounce. 

Trong khi đó, giá bạc giao tháng 5 giảm mạnh 3,6 USD, còn 69 USD/ounce.

Sự lao dốc của giá vàng được cho là chịu áp lực trực tiếp từ đà tăng giá của đồng USD và lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm, hiện neo quanh mức 4,4%. Các nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý sang dữ liệu lạm phát tại Mỹ sắp được công bố.

Trong bối cảnh đó, một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự báo lãi suất cuối năm 2026 có thể tăng lên 0,5 điểm phần trăm, chủ yếu do dữ liệu liên quan lạm phát đáng thất vọng.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tiếp tục tăng, giao dịch quanh mức 94,00 USD/thùng, góp phần làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Với đà giảm mạnh trong phiên đêm qua, giá vàng thế giới đang chịu ảnh hưởng từ sự chuyển dịch dòng tiền sang các tài sản có khả năng sinh lời cao hơn, đồng thời phản ánh kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ thắt chặt khi lạm phát vẫn là mối lo ngại lớn.

Tin liên quan

Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, giá vàng niêm yết giảm, khách hàng chờ hàng dài giao dịch

(NLĐO) - Ghi nhận đầu giờ chiều nay 26-3, các cơ sở kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu đã mở cửa trở lại và bắt đầu giao dịch.

Sáng 26-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn biến động mạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bán ra trên 173 triệu đồng/lượng, tăng giảm hàng triệu đồng do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Giá vàng hôm nay, 26-3: Biến động rất mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (26-3) tăng mạnh rồi bất ngờ giảm sâu trong bối cảnh đồng USD giảm giá, nhà đầu tư bán chốt lời

