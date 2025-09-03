Cuối ngày 3-9, các cửa hàng đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc

Cuối ngày 3-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 131,9 triệu đồng/lượng, bán ra 133,4 triệu đồng/lượng - ổn định so với buổi sáng và tăng gần 3 triệu đồng mỗi lượng so với hôm trước.

Cùng thời điểm, một số cửa hàng vàng nhỏ đẩy giá vàng SJC lên tới 135,5 triệu đồng/lượng mua vào, 136,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng thêm 1,5 triệu đồng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng được các cửa hàng đẩy lên thêm 2,6 triệu đồng/lượng.

Đây là mốc cao nhất của giá vàng miếng SJC được ghi nhận tới thời điểm hiện tại - gây bất ngờ với cả những người lạc quan nhất. Bởi trước đó, giá vàng miếng SJC từng được dự báo có thể đạt tới mốc 130 triệu đồng/lượng trong năm nay. Tuy nhiên, chỉ đầu tháng 9, thị trường đã ghi nhận giá vàng miếng SJC đã vượt 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đang ở mức đỉnh lịch sử

Tính từ đầu năm tới nay, những người nắm giữ vàng miếng SJC đã lãi tới trên 50 triệu đồng/ lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết mua vào 125,5 triệu đồng/lượng và bán ra 128 triệu đồng/lượng - tăng tới 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt theo giá thế giới

Thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng sốc theo đà nhảy vọt của giá vàng thế giới. Đến cuối ngày 3-9 - theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tiếp tục vọt lên 3.549 USD/ounce, tăng hơn 10 USD so với buổi sáng. Chỉ trong 1 phiên, mỗi ounce vàng tăng khoảng 70 USD, tương đương khoảng 2,3 triệu đồng.

Dù vậy, đà tăng của giá vàng trong nước vẫn mạnh hơn thế giới, khiến khoảng cách chênh lệch giãn rộng. Hiện nay, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại khoảng 113,4 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Một số tổ chức tài chính quốc tế dự báo giá vàng thế giới có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn, đạt 3.675 USD/ounce vào quý 4/2025 (theo JP Morgan ) hoặc 3.700 USD/ounce (theo Goldman Sachs).

Dù vậy, TS Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên tài chính Trường Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng giá vàng có thể điều chỉnh nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt lãi suất chậm hoặc tình hình căng thẳng địa chính trị dịu bớt. Trong dài hạn, giá vàng được dự báo có thể chạm tới mốc 4.000 USD/ounce vào năm 2026.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt trong vài ngày qua

Giá vàng thế giới đang ở mức đỉnh cao nhất từ trước tới nay



