Cuối ngày 3-9, các cửa hàng đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cuối ngày 3-9, các cửa hàng đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Thị trường vàng trong nước chiều tối 3-9 xuất hiện mức giá vàng miếng SJC lên tới 136,5 triệu đồng/lượng tại nhiều cửa hàng ở TP HCM

Cuối ngày 3-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết mua vào 131,9 triệu đồng/lượng, bán ra 133,4 triệu đồng/lượng - ổn định so với buổi sáng và tăng gần 3 triệu đồng mỗi lượng so với hôm trước. 

TIN LIÊN QUAN

Cùng thời điểm, một số cửa hàng vàng nhỏ đẩy giá vàng SJC lên tới 135,5 triệu đồng/lượng mua vào, 136,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng thêm 1,5 triệu đồng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng được các cửa hàng đẩy lên thêm 2,6 triệu đồng/lượng.

Đây là mốc cao nhất của giá vàng miếng SJC được ghi nhận tới thời điểm hiện tại - gây bất ngờ với cả những người lạc quan nhất. Bởi trước đó, giá vàng miếng SJC từng được dự báo có thể đạt tới mốc 130 triệu đồng/lượng trong năm nay. Tuy nhiên, chỉ đầu tháng 9, thị trường đã ghi nhận giá vàng miếng SJC đã vượt 136 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 3-9, cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đang ở mức đỉnh lịch sử

Tính từ đầu năm tới nay, những người nắm giữ vàng miếng SJC đã lãi tới trên 50 triệu đồng/ lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết mua vào 125,5 triệu đồng/lượng và bán ra 128 triệu đồng/lượng - tăng tới 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt theo giá thế giới

Thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng sốc theo đà nhảy vọt của giá vàng thế giới. Đến cuối ngày 3-9 - theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tiếp tục vọt lên 3.549 USD/ounce, tăng hơn 10 USD so với buổi sáng. Chỉ trong 1 phiên, mỗi ounce vàng tăng khoảng 70 USD, tương đương khoảng 2,3 triệu đồng.

Dù vậy, đà tăng của giá vàng trong nước vẫn mạnh hơn thế giới, khiến khoảng cách chênh lệch giãn rộng. Hiện nay, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại khoảng 113,4 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Một số tổ chức tài chính quốc tế dự báo giá vàng thế giới có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn, đạt 3.675 USD/ounce vào quý 4/2025 (theo JP Morgan ) hoặc 3.700 USD/ounce (theo Goldman Sachs).

Dù vậy, TS Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên tài chính Trường Đại học RMIT Việt Nam, cho rằng giá vàng có thể điều chỉnh nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt lãi suất chậm hoặc tình hình căng thẳng địa chính trị dịu bớt. Trong dài hạn, giá vàng được dự báo có thể chạm tới mốc 4.000 USD/ounce vào năm 2026.

Cuối ngày 3-9, cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng vọt trong vài ngày qua

Cuối ngày 3-9, cửa hàng nhỏ đẩy giá vàng miếng SJC tăng sốc - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới đang ở mức đỉnh cao nhất từ trước tới nay


Tin liên quan

Xóa độc quyền vàng miếng, khi nào giá vàng mới giảm?

Xóa độc quyền vàng miếng, khi nào giá vàng mới giảm?

(NLĐO) - Nhiều tiệm vàng ở Hà Nội trong tình cảnh hết hàng dù đã giới hạn lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, thị trường tự do vượt 135 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn sáng 3-9 tăng thêm hàng triệu đồng, đưa giá vàng trong nước lên mốc đỉnh mới.

Giá vàng hôm nay 3-9: Tăng mạnh, lập kỷ lục cao nhất trong 14 năm qua

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 3-9, đạt mức cao kỷ lục mới trên thị trường quốc tế, trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn vốn gia tăng

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng pnj giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo