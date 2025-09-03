Giá vàng hôm nay 3-9: Tăng mạnh, lập kỷ lục cao nhất trong 14 năm qua

Giá vàng hôm nay tăng lên đỉnh cao mới

Tính đến 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế chạm mức 3.530 USD/ounce, tăng 60 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.470 USD/ounce). Đây là mức giá cao nhất trong hơn 14 năm qua, vượt qua mọi kỷ lục trước đó. Giá vàng tương lai giao tháng 12 cũng tăng mạnh 61 USD, đạt 3.577 USD/ounce.

Sự tăng giá của vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản ổn định giữa bối cảnh thị trường tài chính biến động. Những lo ngại về tính độc lập của FED và triển vọng cắt giảm lãi suất đã đẩy giá hai kim loại này lên cao. Ngoài ra, sự suy yếu của đồng USD cũng là yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sự sụt giảm mạnh vào đêm qua bởi phán quyết của tòa án Mỹ, tuyên bố các mức thuế trong nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Donald Trump là không phù hợp quy định pháp luật.

Thông tin này đã gây ra lo ngại về tính hợp pháp của các chính sách thương mại Mỹ, làm gia tăng sự không chắc chắn trên thị trường và làm chậm các quyết định đầu tư do chi phí thuế quan chưa rõ ràng. Từ đó, nhiều nhà đầu tư cổ phiếu đã dịch chuyển tiền sang vàng để bảo toàn vốn. Giá vàng hôm nay tăng lên đỉnh cao mới là đương nhiên.

Tại Việt Nam, cuối ngày 2-9, giá vàng SJC được bán ra ở mức 130,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn 125 triệu đồng/lượng.