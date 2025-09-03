HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xóa độc quyền vàng miếng, khi nào giá vàng mới giảm?

Thùy Linh

(NLĐO) - Nhiều tiệm vàng ở Hà Nội trong tình cảnh hết hàng dù đã giới hạn lượng bán ra.

Thời điểm mở cửa 9 giờ sáng ngày 3-9, giá vàng nhẫn được niêm yết mua vào 125,1 triệu đồng/lượng và 127,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 2,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tiệm vàng Hà Nội hết hàng vì giá vàng nhẫn tăng mạnh - Ảnh 1.

Nhiều khách hàng đi mua vàng trong ngày giá tăng mạnh

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, nhân viên cho biết cửa hàng mở cửa bán lúc 9 giờ đến 9 giờ 30 sáng nay đã hết vàng nhẫn. Chiều nay, cửa hàng vẫn chưa biết có mở bán vàng nhẫn không.

"Mỗi khách hàng xếp hàng từ sớm chỉ được mua với số lượng tối đa 1 chỉ" - nhân viên Bảo Tín Minh Châu cho biết.

Trong khi các tiệm vàng lớn khác như: Phú Quý, DOJI... tình trạng khan hiếm nguồn cung cũng diễn ra. Số lượng vàng nhẫn bán ra tùy từng thời điểm. Khách hàng muốn mua thường phải đặt tiền trước và giao vàng sau.

Nhu cầu mua vàng vẫn rất lớn

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232 năm 2025 ngày 26-8-2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24 năm 2022 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10-10-2025.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là xóa bỏ cơ chế Nhà nước độ quyền sản xuất vàng miếng.

Theo đó, nhiều người kỳ vọng khi xóa độc quyền vàng miếng sẽ giúp nguồn cung đa dạng, thị trường cạnh tranh, từ đó đưa giá vàng trong nước dần thu hẹp khoảng cách với thế giới.

Tuy vậy, thực tế, việc kéo giảm giá vàng trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, ngay cả khi độc quyền vàng miếng sắp được xóa bỏ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, ông Đinh Nho Bảng, giá vàng có thể điều chỉnh giảm hay không phụ thuộc vào quan hệ cung cầu vàng miếng, vàng trang sức, cũng như mở cửa nhập khẩu vàng nguyên liệu như thế nào?

"Để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất vàng trang sức có chất lượng cao thì phải cho nhập khẩu" - ông Bảng phân tích.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Vàng Việt Nam, nếu cầu lớn mà cung không có thì giá sẽ không hạ được, nếu cầu đáp ứng được cung, giá vàng mới có thể giảm.

Tin liên quan

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, thị trường tự do vượt 135 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh, thị trường tự do vượt 135 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn sáng 3-9 tăng thêm hàng triệu đồng, đưa giá vàng trong nước lên mốc đỉnh mới.

Giá vàng hôm nay 3-9: Tăng mạnh, lập kỷ lục cao nhất trong 14 năm qua

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 3-9, đạt mức cao kỷ lục mới trên thị trường quốc tế, trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn vốn gia tăng

Cuối ngày 2-9, giá vàng bất ngờ giảm nhanh

(NLĐO) – Giá vàng thế giới giảm tới 30 USD/ounce kéo giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do cũng rời khỏi mốc đỉnh lịch sử.

giá vàng nhẫn giá vàng miếng SJC giá vàng hôm nay kinh doanh vàng vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo