Thời điểm mở cửa 9 giờ sáng ngày 3-9, giá vàng nhẫn được niêm yết mua vào 125,1 triệu đồng/lượng và 127,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 2,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua.



Nhiều khách hàng đi mua vàng trong ngày giá tăng mạnh

Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, nhân viên cho biết cửa hàng mở cửa bán lúc 9 giờ đến 9 giờ 30 sáng nay đã hết vàng nhẫn. Chiều nay, cửa hàng vẫn chưa biết có mở bán vàng nhẫn không.

"Mỗi khách hàng xếp hàng từ sớm chỉ được mua với số lượng tối đa 1 chỉ" - nhân viên Bảo Tín Minh Châu cho biết.

Trong khi các tiệm vàng lớn khác như: Phú Quý, DOJI... tình trạng khan hiếm nguồn cung cũng diễn ra. Số lượng vàng nhẫn bán ra tùy từng thời điểm. Khách hàng muốn mua thường phải đặt tiền trước và giao vàng sau.

Nhu cầu mua vàng vẫn rất lớn

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232 năm 2025 ngày 26-8-2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24 năm 2022 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10-10-2025.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là xóa bỏ cơ chế Nhà nước độ quyền sản xuất vàng miếng.

Theo đó, nhiều người kỳ vọng khi xóa độc quyền vàng miếng sẽ giúp nguồn cung đa dạng, thị trường cạnh tranh, từ đó đưa giá vàng trong nước dần thu hẹp khoảng cách với thế giới.

Tuy vậy, thực tế, việc kéo giảm giá vàng trong nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, ngay cả khi độc quyền vàng miếng sắp được xóa bỏ.



Theo Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, ông Đinh Nho Bảng, giá vàng có thể điều chỉnh giảm hay không phụ thuộc vào quan hệ cung cầu vàng miếng, vàng trang sức, cũng như mở cửa nhập khẩu vàng nguyên liệu như thế nào?

"Để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất vàng trang sức có chất lượng cao thì phải cho nhập khẩu" - ông Bảng phân tích.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Vàng Việt Nam, nếu cầu lớn mà cung không có thì giá sẽ không hạ được, nếu cầu đáp ứng được cung, giá vàng mới có thể giảm.