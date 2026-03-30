Cuối ngày 30-3, giá vàng miếng, vàng nhẫn tại SJC, Mi Hồng, DOJI tăng nhanh

Cuối ngày 30-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác tăng giá giao dịch vàng miếng SJC lên 170,8 triệu đồng/lượng, bán ra 173,8 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99 tại Công ty SJC cũng tăng 2,4 triệu đồng lên mức 170,6 triệu đồng/lượng mua vào, 173,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giá vàng nhẫn trơn tăng chậm hơn, lên quanh 170,3 triệu đồng/lượng - 173,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, các thương hiệu khác như Mi Hồng, PNJ giao dịch vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới. Cuối ngày theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng mạnh lên 4.535 USD/ounce, tăng gần 40 USD/ounce so với buổi sáng.

Kim loại quý đi lên trở lại trong bối cảnh giá dầu thô Brent hạ nhiệt xuống còn 115 USD/thùng, giảm so với mốc 118 USD/thùng vào buổi sáng. Chỉ số đồng USD (DXY Index) tiếp tục duy trì ở mốc cao trên 100 điểm.

Giá vàng miếng SJC tăng nhanh vào cuối ngày

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng đang chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên cùng giá dầu thô duy trì mốc cao trên 100 USD/thùng gây lo ngại áp lực lạm phát ở thị trường quốc tế. Dù vậy, trong dài hạn, giá vàng vẫn được dự báo tích cực.

Liên quan tới thị trường trong nước, nhiều công ty vàng tiếp tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trong bối cảnh nhu cầu mua vàng của người dân vẫn cao.

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải cho biết gần đây trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều fanpage giả mạo Bảo Tín Mạnh Hải với mục đích trục lợi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Một số fanpage giả mạo đăng tải thông tin mở bán Vàng tích lũy online và chào bán sản phẩm mang tên Đại Kim Cát.

"Hiện công ty không mở bán online vàng tích lũy và không bán bất kỳ sản phẩm nào mang tên Đại Kim Cát. Khách hàng cần đặc biệt cảnh giác trước các thông tin liên quan. Fanpage giả mạo là những fanpage có đường link không trùng khớp hoàn toàn với "baotinmanhhai.vn" như thêm ký tự, thay đổi đuôi, viết sai chính tả, viết tắt… đều là giả mạo và không thuộc Bảo Tín Mạnh Hải" – công ty khẳng định.

Tập đoàn Phú Quý cũng cảnh báo trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng giả mạo fanpage chính thức của Phú Quý Silver nhằm mục đích lừa đảo.

Phú Quý Silver hiện không có bất kỳ chương trình khuyến mại nào cho các sản phẩm vàng/bạc. Đặc biệt, các sản phẩm Kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước và Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh đều đã không còn sản xuất và đã dừng bán từ lâu.

Do đó, khách hàng nên giao dịch trực tiếp tại hệ thống cửa hàng của Phú Quý; hệ thống đại lý ủy quyền chính hãng của Phú Quý để tránh bị lừa đảo.