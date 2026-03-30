Sáng 30-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 168,4 triệu đồng/lượng, bán ra 171,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99 tại Công ty SJC cũng giảm 1,4 triệu đồng xuống mức 168,2 triệu đồng/lượng mua vào, 171,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, PNJ giao dịch vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC là 168,4 triệu đồng/lượng và 171,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng rớt mạnh khi mở cửa tuần giao dịch mới, xuống sát 4.400 USD/ounce. Đến 9 giờ 45, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay bật lên mức 4.490 USD/ounce, thấp hơn mức giá đóng cửa cuối tuần khoảng 5 USD.

Giá vàng trong nước giảm tiếp theo giá thế giới

Không chỉ vàng, giá bạc cũng biến động mạnh dưới mốc 70 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu thô, đồng USD tăng vọt còn thị trường chứng khoán quốc tế lao dốc.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng đang chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên cùng giá dầu thô duy trì mốc cao trên 100 USD/thùng gây lo ngại áp lực lạm phát ở thị trường quốc tế. Dù vậy, trong dài hạn, giá vàng vẫn được dự báo tích cực.

Giá vàng biến động liên tục những ngày qua

Trả lời Kitco mới đây, ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý cấp cao tại Sprott Inc, nói rằng dù giá vàng đã giảm mạnh kể từ cuối tháng 1-2026, đặc biệt là trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột ở Trung Đông nhưng các yếu tố hỗ trợ dài hạn cho vàng tăng giá vẫn còn nguyên kể từ năm 2022 tới nay. Trong đó, động lực tăng giá của vàng rõ ràng nhất tới từ nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước chưa lắng dịu.

Vài ngày trước, Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) cho biết họ vẫn kiên định lạc quan về kim loại quý này trong dài hạn. Ngân hàng của Mỹ dự báo giá sẽ đạt mức từ 6.100 đến 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Yếu tố thúc đẩy vàng tăng mạnh sẽ đến từ nhu cầu mua vào vàng tăng từ ngân hàng trung ương và sự giảm dần lợi suất trái phiếu, giá trị đồng USD. Cụ thể, việc mua vào của ngân hàng trung ương vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn, tạo nên một trụ cột vững chắc giúp giá vàng đi lên.



