Giá vàng hôm nay 30-3: Vàng, bạc rớt khi dầu thô tăng mạnh

Lúc 7 giờ 45 ngày 30-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc được giao dịch ở mức 4.439 USD/ounce, giảm 55 USD/ounce (-1,24%) so với giá cuối tuần. Bạc còn giảm mạnh hơn khi lùi sâu về 68,5 USD/ounce, giảm 1,88% so với phiên trước.

Giá vàng, bạc giảm trong bối cảnh giá dầu thô thế giới leo thang dữ dội khi đồng loạt vượt 100 USD/thùng, nguyên nhân do tình hình chiến sự Trung Đông có leo thang rộng, diễn biến mới.

Cụ thể, giá dầu WTI khởi đầu tuần giao dịch mới ở mức 102,45 USD/thùng, tăng 2,8 USD, tăng hơn 2,8% so với chốt phiên cuối tuần qua. Dầu Brent biển Bắc bán ra ở mức 115,6 USD/thùng, tăng 3 USD/thùng, tương đương tăng 2,7% theo ngày.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục thể hiện sức mạnh trên thị trường quốc tế, khi chỉ số USD (DXY Index) vượt 100 điểm, lên 100,1 điểm khi vừa mở cửa tuần mới.

Giá vàng thế giới rớt mạnh khi vừa mở cửa

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày 29-3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng tuần này của Kitco, phần lớn các chuyên gia và nhà đầu tư đều kỳ vọng giá sẽ tăng tiếp sau một tuần dao động với biên độ hàng trăm USD/ounce.

Theo các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities, thị trường vàng sẽ tiếp tục suy yếu, khi các ngân hàng trung ương sử dụng dự trữ để ứng phó với tình trạng lạm phát gia tăng do chi phí năng lượng cao hơn.

Các nhà phân tích cho rằng một cuộc xung đột ở Trung Đông kéo dài đẩy giá năng lượng lên cao đang làm dấy lên nỗi lo ngại về tình trạng đình trệ kinh tế kèm lạm phát, mặc dù rủi ro vẫn còn tương đối thấp.

Ở chiều ngược lại, ông Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, chia sẻ trên Kitco rằng dù không thể loại trừ khả năng giá vàng giảm trong thời gian ngắn, ông vẫn xem giá thấp là cơ hội mua vào. Ông nói thêm rằng mối đe dọa lạm phát tiếp tục gia tăng, hỗ trợ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước sức mua suy yếu.



