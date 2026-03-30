HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 30-3: Vàng, bạc rớt khi dầu thô tăng mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng, bạc hôm nay đi xuống khi vừa mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế, giá dầu thô trên 90 USD/thùng.

Lúc 7 giờ 45 ngày 30-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc được giao dịch ở mức 4.439 USD/ounce, giảm 55 USD/ounce (-1,24%) so với giá cuối tuần. Bạc còn giảm mạnh hơn khi lùi sâu về 68,5 USD/ounce, giảm 1,88% so với phiên trước.

Giá vàng, bạc giảm trong bối cảnh giá dầu thô thế giới leo thang dữ dội khi đồng loạt vượt 100 USD/thùng, nguyên nhân do tình hình chiến sự Trung Đông có leo thang rộng, diễn biến mới.

Cụ thể, giá dầu WTI khởi đầu tuần giao dịch mới ở mức 102,45 USD/thùng, tăng 2,8 USD, tăng hơn 2,8% so với chốt phiên cuối tuần qua. Dầu Brent biển Bắc bán ra ở mức 115,6 USD/thùng, tăng 3 USD/thùng, tương đương tăng 2,7% theo ngày.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục thể hiện sức mạnh trên thị trường quốc tế, khi chỉ số USD (DXY Index) vượt 100 điểm, lên 100,1 điểm khi vừa mở cửa tuần mới.

Giá vàng hôm nay 30-3: Vàng, bạc rớt mạnh khi vừa mở cửa, dầu thô tăng trở lại - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới rớt mạnh khi vừa mở cửa

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày 29-3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được công ty SJC giao dịch quanh mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tại cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng tuần này của Kitco, phần lớn các chuyên gia và nhà đầu tư đều kỳ vọng giá sẽ tăng tiếp sau một tuần dao động với biên độ hàng trăm USD/ounce.

Theo các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities, thị trường vàng sẽ tiếp tục suy yếu, khi các ngân hàng trung ương sử dụng dự trữ để ứng phó với tình trạng lạm phát gia tăng do chi phí năng lượng cao hơn. 

Các nhà phân tích cho rằng một cuộc xung đột ở Trung Đông kéo dài đẩy giá năng lượng lên cao đang làm dấy lên nỗi lo ngại về tình trạng đình trệ kinh tế kèm lạm phát, mặc dù rủi ro vẫn còn tương đối thấp.

Ở chiều ngược lại, ông Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, chia sẻ trên Kitco rằng dù không thể loại trừ khả năng giá vàng giảm trong thời gian ngắn, ông vẫn xem giá thấp là cơ hội mua vào. Ông nói thêm rằng mối đe dọa lạm phát tiếp tục gia tăng, hỗ trợ vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trước sức mua suy yếu.

Giá vàng hôm nay 30-3: Vàng, bạc rớt mạnh khi vừa mở cửa, dầu thô tăng trở lại - Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 29-3: Đồng loạt dự báo tăng

Giá vàng hôm nay 29-3: Đồng loạt dự báo tăng

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo giá vàng hôm nay tăng tiếp sau khi đóng cửa xấp xỉ mốc 4.500 USD/ounce.

Sáng 28-3, giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn tại SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu tăng vọt

(NLĐO) – Vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn giao dịch sáng nay, 28-3, tăng mạnh từ 1 - 1,2 triệu đồng/lượng, do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới

Giá vàng hôm nay, 28-3: Bật tăng mạnh sau chuỗi ngày giảm sâu

(NLĐO) – Sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng hôm nay trên thế giới đã đảo chiều đi lên, bất chấp đà tăng của giá dầu thô và sự sụt giảm giá trị trái phiếu Mỹ.

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng Ngân hàng trung ương thị trường vàng vàng thế giới giá dầu thô giá vàng giảm giá vàng miếng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo