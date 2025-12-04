Cuối ngày 4-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt mạnh

Cuối ngày 4-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết 151,8 triệu đồng/lượng mua vào và 153,8 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 700.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC mất 1 triệu đồng.

Cùng chiều đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 149,4 triệu đồng/lượng mua vào, 151,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước giảm nhiều ngày liên tiếp, đang thấp hơn nhiều so với mốc đỉnh lịch sử 155,7 triệu đồng/lượng lập hồi đầu tháng 12.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm theo đà đi xuống của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng bất ngờ thủng mốc 4.200 USD/ounce, rớt xuống mức 4.197 USD/ounce vào cuối ngày.

Giá vàng trong nước giảm tiếp vào cuối ngày

Trong khoảng 1 tuần qua, giá vàng thế giới mất khoảng 160 USD/ounce (tương đương khoảng 5 triệu đồng).

Giá vàng thế giới đang giằng co quanh mốc tâm lý 4.200 USD/ounce. Dù có thể biến động mạnh trong ngắn hạn trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư, nhưng giá vàng vẫn được dự báo tích cực trong trung dài hạn.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng vàng thế giới (WGC) cho thấy các ngân hàng trung ương đã mua vào khoảng 53 tấn vàng trong tháng 10 vừa qua, tăng 36% so với tháng trước. Xu hướng mua vào vàng vẫn mạnh mẽ đang hỗ trợ giá vàng đi lên.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tăng nhanh nhưng giảm chậm hơn thế giới, đẩy khoảng cách chênh lệch giãn rộng.

Giá vàng thế giới thủng mốc 4.200 USD/ounce



