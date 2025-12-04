HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 4-12: Tiếp tục sụt giảm

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay chưa dừng xu hướng đi xuống khi nhà đầu tư còn chớp thời cơ bán ra, thu về lợi nhuận.

Giá vàng hôm nay 4-12: Tiếp tục sụt giảm - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay chưa dừng đà lao dốc

Đêm qua, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế có lúc vọt lên hàng chục USD/ounce, nhờ sức mua của nhiều nhà đầu tư, sau khi Mỹ công bố báo cáo kinh tế yếu hơn kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, làn sóng bán tháo chốt lời ồ ạt từ các nhà đầu tư lớn đã khiến giá vàng thế giới lao dốc chỉ trong vài giờ giao dịch . Đến 6 giờ sáng ngày 4-12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giảm còn 4.204 USD/ounce, mất 31 USD so với mức giá cao nhất trong phiên là 4.235 USD/ounce.

Xu hướng giảm kéo dài này không chỉ phản ánh sự thận trọng của giới đầu cơ mà còn bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu kinh tế hỗn loạn từ Mỹ, khi báo cáo việc làm yếu kém đang củng cố kỳ vọng về động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới phân tích nhận định thị trường vàng đang ở ngã ba đường: dữ liệu kinh tế yếu có thể đẩy giá phục hồi, Fed quyết liệt giảm lãi suất, nhưng rủi ro chốt lời tiếp diễn có thể kéo dài đà giảm.

Giá vàng hôm nay 4-12: Tiếp tục sụt giảm - Ảnh 2.

 

