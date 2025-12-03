Sáng 3-12, giá vàng miếng SJC biến động liên tục

Sáng 3-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI giao dịch ở mức 152,8 triệu đồng/lượng mua vào và 154,8 triệu đồng/lượng bán ra – tăng trở lại 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trong 3 ngày qua, giá vàng miếng liên tục biến động khi lập đỉnh 155,7 triệu đồng/lượng rồi giảm trở lại.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch ổn định trong khoảng 150,3 triệu đồng/lượng mua vào, 152,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.216 USD/ounce, tăng gần chục USD/ounce so với đầu phiên sáng, nhưng không thay đổi nhiều so với phiên trước.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại

Một diễn biến đáng chú ý là trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC sáng nay được một số cửa hàng niêm yết mua vào 155,1 triệu đồng/lượng, bán ra 157,6 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do chỉ đang cao hơn tại các công ty vàng lớn khoảng 2-3 triệu đồng/lượng, thu hẹp rất nhiều so với mức chênh lệch kỷ lục 10-20 triệu đồng/lượng trước đó. Khoảng cách này cho thấy thị trường tự do không còn nhộn nhịp, nhu cầu giao dịch không cao như trước.

Chênh lệch giá vàng miếng SJC tự do và kênh chính thức thu hẹp trong bối cảnh cơ quan quản lý liên tục triển khai những biện pháp mạnh nhằm kiểm soát thị trường gần đây. Hồi giữa tháng 10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TPHCM và Đồng Nai) đã gửi văn bản đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với ngân hàng tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, bảo đảm thị trường ổn định, minh bạch và tuân thủ quy định.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,2 triệu đồng/lượng.