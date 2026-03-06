Cuối ngày 6-3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất ngờ quay đầu tăng mạnh

Chiều 6-3, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 180,8 triệu đồng/lượng, bán ra 183,8 triệu đồng/lượng - tăng trở lại 1,3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch quanh mức 180,5 triệu đồng/lượng mua vào và 183,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng trở lại 1,3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước biến động liên tục những ngày qua, tăng giảm hàng triệu đồng mỗi ngày. Dù vậy, việc mua vàng miếng SJC hay vàng nhẫn cũng không dễ.

Trưa cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại trụ sở Công ty SJC ở TPHCM, hàng chục người xếp hàng chờ mua vàng nhẫn. Nhân viên thông báo mỗi khách được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn trơn, trong khi vàng miếng SJC chỉ áp dụng với những người đã đặt mua thành công trên website công ty.

"Khoảng 9 giờ 30 sáng nay, tôi tới hỏi mua vàng nhẫn trơn nhưng nhân viên công ty nói khách xếp hàng đã quá tải, hẹn đầu giờ chiều quay lại. Dù vậy, nhân viên cũng không khẳng định đầu giờ chiều có vàng nhẫn hay không" – chị Hoàng Nga (ngụ TPHCM), đứng chờ mua vàng trước cổng Công ty SJC, phản ánh.

Giá vàng tăng trở lại vào cuối ngày

Trên thị trường thế giới, đến khoảng 17 giờ cùng ngày (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 5.092 USD/ounce, giảm khoảng 40 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Những ngày qua, giá vàng thế giới ở mức 5.000 - 5.200 USD/ounce, dao động cả trăm USD mỗi ounce trong một phiên.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) nhận định chiến sự tại Trung Đông đã khiến giá các loại tài sản phản ứng ngay lập tức. Giá dầu tăng, đồng USD mạnh lên, trong khi lợi suất trái phiếu giảm nhẹ. Giá vàng cũng bật tăng gần 5% chỉ trong 2 phiên giao dịch ngày 2 và 3-3. Trong lịch sử, vàng tăng giá trong khoảng 2/3 trường hợp khi căng thẳng địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, diễn biến 2 tuần tiếp theo thường khó dự đoán hơn.

Theo WGC, đồng USD suy yếu, sự bất định về chính sách và địa chính trị gia tăng, cùng với dòng vốn biến động mạnh hơn là những yếu tố khiến vàng tăng giá. Bên cạnh đó, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ sang vàng cũng tạo thêm lực hỗ trợ cho kim loại quý này. Tuy nhiên, vàng cũng đối mặt với một số rủi ro, như mức giá cao có thể tiếp tục khiến một số nhà đầu tư thận trọng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 161,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng biến động liên tục những ngày qua



