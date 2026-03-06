HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 6-3: Vàng thế giới giảm 113 USD

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 6-3, tiếp tục giảm mạnh khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra do đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên.

Giá vàng hôm nay, 6-3: Vàng thế giới giảm 113 USD - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay giảm sâu

Lúc 6 giờ ngày 6-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế ở mức 5.082 USD/ounce, giảm mạnh 113 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.195 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 4 cũng giảm mạnh 61 USD, đóng cửa ở mức 5.073 USD/ounce. Tương tự, giá bạc giao tháng 3 giảm 1,5 USD xuống còn 81 USD/ounce.

Sự sụt giảm này chịu áp lực chính từ sự phục hồi của chỉ số đô la Mỹ và mức tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm, hiện dao động quanh mức 4,148%.

Chính yếu tố này làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, dù trước đó kim loại quý này đã hưởng lợi từ nhu cầu tránh rủi ro do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến xung đột Iran.

Trong bối cảnh thị trường kim loại quý biến động, một diễn biến đáng chú ý khác là thỏa thuận bán vàng giữa chính quyền Mỹ và công ty khai thác mỏ quốc doanh của Venezuela. Theo đó, công ty sẽ cung cấp từ 650 kg đến 1.000 kg vàng thỏi cho thị trường Mỹ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Nymex tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 9 tháng qua và giao dịch quanh ngưỡng 79,5 USD/thùng, góp phần làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng gián tiếp đến động thái của nhà đầu tư đối với vàng.

Giá vàng hôm nay, 6-3: Vàng thế giới giảm 113 USD - Ảnh 2.

Tin liên quan

Sáng 5-3, giá vàng miếng SJC mất hơn 6 triệu đồng trong vài ngày

Sáng 5-3, giá vàng miếng SJC mất hơn 6 triệu đồng trong vài ngày

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn mất khoảng 6-7 triệu đồng/lượng chỉ trong vài ngày, theo đà giảm sâu của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay, 5-3: Tiếp tục sụt giảm

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 5-3, chưa dừng đà giảm khi nhà đầu tư còn bán chốt lời, bất chấp giá trị của đồng USD đi xuống.

Sáng 4-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 5 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn sáng nay mất khoảng 5 triệu đồng theo đà rớt của vàng thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo