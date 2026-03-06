Giá vàng hôm nay, 6-3: Vàng thế giới giảm 113 USD

Giá vàng hôm nay giảm sâu

Lúc 6 giờ ngày 6-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế ở mức 5.082 USD/ounce, giảm mạnh 113 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua 5.195 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 4 cũng giảm mạnh 61 USD, đóng cửa ở mức 5.073 USD/ounce. Tương tự, giá bạc giao tháng 3 giảm 1,5 USD xuống còn 81 USD/ounce.

Sự sụt giảm này chịu áp lực chính từ sự phục hồi của chỉ số đô la Mỹ và mức tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm, hiện dao động quanh mức 4,148%.

Chính yếu tố này làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, dù trước đó kim loại quý này đã hưởng lợi từ nhu cầu tránh rủi ro do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến xung đột Iran.

Trong bối cảnh thị trường kim loại quý biến động, một diễn biến đáng chú ý khác là thỏa thuận bán vàng giữa chính quyền Mỹ và công ty khai thác mỏ quốc doanh của Venezuela. Theo đó, công ty sẽ cung cấp từ 650 kg đến 1.000 kg vàng thỏi cho thị trường Mỹ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Nymex tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 9 tháng qua và giao dịch quanh ngưỡng 79,5 USD/thùng, góp phần làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng gián tiếp đến động thái của nhà đầu tư đối với vàng.