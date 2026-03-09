HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 9-3: Vàng lao dốc, dầu vượt 100 USD/thùng

Thái Phương, Ảnh: Trường Thịnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay giảm rất mạnh khi vừa ở cửa giao dịch trong bối cảnh giá dầu tăng vượt 100 USD/thùng.

Lúc 7 giờ 30 ngày 9-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ở mức 5.046 USD/ounce, giảm 128 USD/ounce so với phiên cuối tuần. Thị trường vàng đang chứng kiến áp lực bán tháo, có lúc rớt thẳng đứng hàng chục USD/ounce. 

Giá vàng lao dốc khi vừa mở cửa, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông leo thang, đẩy giá dầu tăng vọt. Hiện giá dầu Brent đã vượt mốc 100 USD/thùng, lên tới 107,5 USD/thùng, tăng xấp xỉ 16% so với phiên trước. Chỉ trong vài ngày kể từ khi xung đột ở Trung Đông diễn ra, giá dầu đã liên tục lập những mốc cao mới.

Cùng với giá dầu, đồng USD cũng mạnh lên khi chỉ số đồng USD (DXY Index) xấp xỉ 100 điểm, đang được giao dịch ở mức 99,57 điểm, tăng 0,59% so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay 9 - 3 giảm mạnh giữa bối cảnh giá dầu vượt 100 USD / thùng - Ảnh 2.

Giá vàng rớt mạnh khi vừa mở cửa

Theo giới phân tích, tình hình địa chính trị phức tạp khiến dòng tiền chảy vào các kênh trú ẩn an toàn như vàng. Tuy nhiên trong ngắn hạn, giá dầu nhảy vọt, đồng USD mạnh lên khiến giá vàng chịu áp lực đi xuống.

Dự báo về xu hướng của giá vàng thế giới trong tuần này, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, trả lời Kitco rằng ông dự đoán giá vàng sẽ giảm tiếp. Bởi đồng USD mạnh lên, sự sụt giảm của các chỉ số chứng khoán vào cuối tuần sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố đã khiến vàng chịu áp lực giảm. Các nhà giao dịch đang giảm bớt các vị thế ký quỹ và chốt lời ở mức giá vẫn còn cao so với lịch sử và vẫn mang lại lợi nhuận ấn tượng so với mức giá hồi tháng 12 năm ngoái và 1 năm trước.

Với thị trường trong nước, tính tới 7 giờ 30, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 182 triệu đồng/lượng mua vào, 185 triệu đồng/lượng bán ra. Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết lần lượt 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay 9 - 3 giảm mạnh giữa bối cảnh giá dầu vượt 100 USD / thùng - Ảnh 3.

 

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng
