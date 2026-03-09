HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 9-3, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt 2,5 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giảm mạnh theo thế giới khiến giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt mạnh, chiều mua vào chỉ còn 179,5 triệu đồng/lượng.

Sáng 9-3, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh vàng niêm yết ở mức 179,5 triệu đồng/lượng mua vào, 182,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,5 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần. 

Công ty Mi Hồng mua vào vàng miếng SJC ở mức 180 triệu đồng/lượng, chiều bán ra bằng với thị trường 182,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được niêm yết lần lượt 179,2 – 182,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại một số công ty như PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng mua – bán bằng với giá vàng miếng SJC.

Giá vàng SJC giảm mạnh 2 , 5 triệu đồng / lượng vào ngày 9 - 3 - 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước rớt mạnh

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà lao dốc của giá thế giới. Nếu tính từ mốc cao nhất trong tuần qua là 190,9 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước hiện đã mất hơn 8 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giao ngay đang ở mức 5.074 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 30 USD/ounce so với giá mở cửa nhưng vẫn thấp hơn khoảng 100 USD/ounce so với cuối tuần. 

Giá vàng biến động mạnh trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt, đồng USD mạnh lên và thị trường tài chính đang bị ảnh hưởng bởi căng thẳng leo thang ở khu vực Trung Đông.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 161 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 21,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng nội – ngoại giãn rộng khi giá thế giới giảm mạnh hơn đà đi xuống của giá trong nước.

Giá vàng SJC giảm mạnh 2 , 5 triệu đồng / lượng vào ngày 9 - 3 - 2026 - Ảnh 3.

 

