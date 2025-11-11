HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cưỡng chế thu hồi đất tại dự án An Bình Tân ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Bài và ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Sáng 11-11, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất tại khu đô thị An Bình Tân

Theo đó, UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ra thông báo từ ngày 6-11, thì đến ngày 11-11, địa phương sẽ cưỡng chế thu hồi đất các trường hợp có đất tại khu vực triển khai dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị An Bình Tân, với tổng diện tích khoảng 6,5ha.

Cưỡng chế nhanh

Theo thông báo, UBND phường yêu cầu người dân thu hoạch thủy sản, ngừng thả nuôi mới khu vực thuộc dự án An Bình Tân; tự tháo dỡ công trình, bãi xe trái phép và thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất đối với nhiều hộ dân ở khu vực Đồng Muối II (tổ dân phố 2, Phước Thành, phường Nam Nha Trang).

Đồng thời, phường cũng thành lập Ban thực hiện cưỡng chế, phê duyệt phương án tổ chức và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thi hành.

Cưỡng chế thu hồi đất để tại dự án An Bình Tân "vấp" phản ứng của dân - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất vào ngày 11-11

Trước đó, ngày 22-10-2025, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND, chấp thuận Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng MK làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội CT-02. Dự án có quy mô hơn 2 ha, tổng mức đầu tư gần 1.645 tỉ đồng, gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng, cung cấp 936 căn hộ nhà ở xã hội.

Chỉ hơn 20 ngày sau đó, để phục vụ dự án này, UBND phường Nam Nha Trang thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất.

Khu đất này nhiều năm qua chưa thể thu hồi do một số hộ dân không đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Báo Người Lao Động đã có nhiều thông tin về dự án này.

Đến nay, địa phương tổ chức cưỡng chế nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội CT-02 thuộc Khu đô thị An Bình Tân.

Phía UBND phường Nam Nha Trang cho biết việc cưỡng chế được thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Mục tiêu là thu hồi mặt bằng để triển khai dự án Nhà ở xã hội CT-02 và đồng thời hoàn thiện kết nối hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ Khu đô thị An Bình Tân.

Vì sao khởi kiện?

Theo UBND phường Nam Nha Trang, việc cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý gồm: Thông báo 376/TB-UBND ngày 23/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về kết luận cuộc họp nghe báo cáo công tác cưỡng chế thu hồi đất dự án An Bình Tân; Công văn 1144/UBND-XDNĐ ngày 29/7/2025 về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cùng các quyết định, thông báo và kết luận liên quan đến quá trình thu hồi đất tại dự án này từ năm 2010 đến nay.

UBND phường cũng ban hành các quyết định cưỡng chế và phê duyệt phương án thực hiện cưỡng chế, trong đó có Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 28/10/2025 về việc phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi đất, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ thi công hạ tầng kỹ thuật cho dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị An Bình Tân.

Cưỡng chế thu hồi đất để tại dự án An Bình Tân "vấp" phản ứng của dân - Ảnh 2.

Đơn khởi kiện của người dân

Tuy nhiên, một số hộ dân tại khu vực Đồng Muối II không đồng thuận và cho rằng việc cưỡng chế chưa đủ căn cứ pháp lý. 

Ông Nguyễn Văn Bổn, một trong các hộ dân bị ảnh hưởng, đã nộp đơn khởi kiện lên TAND Khu vực I, tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu hủy Quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 2128/QĐ-UBND của UBND phường Nam Nha Trang. 

Trong đơn kiện, ông cho rằng gia đình chưa được nhận bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định; phương án bồi thường được phê duyệt chưa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bị thu hồi đất. Ông cũng nêu việc khiếu nại gửi các cơ quan chức năng trước đó chưa được giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến dự án này, nhiều văn bản thanh tra trước đây đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình thực hiện. Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT ngày 14/9/2025 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa nêu một số sai phạm trong việc ban hành quyết định cưỡng chế và áp dụng căn cứ pháp lý tại dự án An Bình Tân

Trước đó, Kết luận số 1989/KL-TTCP ngày 30/01/2011 của Thanh tra Chính phủ cũng xác định một số sai phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc dự án này. 

tỉnh Khánh Hòa khu đô thị nhà ở xã hội thu hồi đất An Bình Tân
