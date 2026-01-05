HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Cường Seven với màn lột xác ngoạn mục

Thùy Trang

(NLĐO) - Cường Seven chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với "Vali #2" - bản ballad trữ tình, sâu lắng.

Cường Seven với chiếc Vali bị đánh mất

Cường Seven với màn lột xác ngoạn mục - Ảnh 1.

Cường Seven lột xác

Sau thành công của bản hit "Beautiful Girl", Cường Seven chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV "Vali #2" - một dự án mang màu sắc hoàn toàn mới trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Lần đầu tiên thử sức với ballad trữ tình, "Vali #2" hé lộ một phiên bản Cường Seven giàu cảm xúc, lắng sâu và đầy chiều sâu nội tâm.

Trái ngược với hình ảnh một Cường Seven năng lượng, sôi nổi thường thấy, "Vali #2" là câu chuyện âm nhạc kể về cảm giác trống rỗng, buồn bã hậu chia tay, khi những kỷ niệm không còn thuộc về hiện tại, nhưng cũng không dễ để vứt bỏ. Tất cả được "xếp lại", gói gọn trong hình ảnh ẩn dụ của một chiếc vali bị đánh mất.

Dù đang có cuộc sống hạnh phúc, Cường Seven vẫn khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện trọn vẹn cảm xúc da diết của một ca khúc chia tay.

Giọng hát trầm ấm cùng ca từ giàu hình ảnh cho thấy một khía cạnh khác của nam nghệ sĩ, không chỉ là performer mà còn là người kể chuyện bằng âm nhạc. "Vali #2" cũng là lời khẳng định rằng: cảm xúc và chiều sâu không bị giới hạn bởi hình ảnh hay vai trò quen thuộc.

Biểu tượng chiếc vali trong MV "Vali #2"

Cường Seven với màn lột xác ngoạn mục - Ảnh 2.

Lần đầu Cường Seven hát tình ca

Trong "Vali #2", chiếc vali không đơn thuần là một đạo cụ xuất hiện trong MV, mà là hình ảnh ẩn dụ cho toàn bộ ký ức của một mối quan hệ đã kết thúc. Sau chia tay, có những thứ ta không thể mang theo người cũ được nữa, nhưng cũng không nỡ vứt bỏ, đó là những kỷ niệm, cảm xúc, và những điều từng rất quan trọng.

Chiếc vali xuất hiện như cách nhân vật chính đối diện với quá khứ: không ồn ào, không trách móc, chỉ là lặng lẽ nhìn lại những gì đã qua. Mỗi kỷ niệm giống như một món đồ trong vali, không còn dùng nữa, nhưng cũng không thể giả vờ như chưa từng tồn tại.

Cường Seven với màn lột xác ngoạn mục - Ảnh 3.

Một bản tình ca buồn nhưng không bi lụy

Hình ảnh cao trào trong MV là khoảnh khắc chiếc vali chứa đầy hoa - biểu tượng cho những kỷ niệm đẹp giữa hai người bị thiêu rụi. Ngọn lửa không mang ý nghĩa phủ nhận quá khứ, mà là hành động chủ động buông bỏ, chấp nhận mất mát và giải phóng bản thân khỏi sức nặng của những ký ức không còn thuộc về hiện tại.

"Em ra đi cùng chiếc vali" - chiếc vali ở đây không chỉ là hành lý, mà là nơi chứa tất cả những kỷ niệm của một mối quan hệ đã kết thúc. Khi người ra đi mang theo chiếc vali ấy, điều còn lại là sự trống rỗng của người ở lại, không ồn ào, không trách móc, chỉ là cảm giác mất đi một phần ký ức mà mình không thể giữ lại.

Cường Seven Anh tài Cường Seven Cường Seven lột xác
