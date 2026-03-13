Cướp giật tài sản của người bán vé số rồi chạy về hướng trại giam

Ngày 13-3, một lãnh đạo UBND xã Khánh An, tỉnh Cà Mau cho biết công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng cướp giật tài sản của người bán vé số.

Đối tượng Nguyễn Văn Pho

Theo thông tin ban đầu, sáng 8-3, bà L.T.M. (SN 1962; ngụ xã Khánh An) đang bán vé số gần Bưu điện xã Khánh An thì một thanh niên đến hỏi mua vé số.

Sau đó, đối tượng đã giật lấy chiếc điện thoại di động mà bà M. đang cầm trên tay rồi lên xe bỏ chạy về hướng Trại giam Cái Tàu. Bà M. tri hô nhờ hỗ trợ rồi cùng người dân đuổi theo đối tượng.

Trong quá tẩu thoát, đối tượng đã ném lại chiếc điện thoại rồi tiếp tục bỏ chạy. Bà M. đến Công an xã Khánh An trình báo vụ việc.

Công an xác định Nguyễn Văn Pho (SN 1986; ngụ xã Khánh An) là đối tượng nghi vấn nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Pho đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của bà M.



