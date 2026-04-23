Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Tranh tài nơi đất Tổ

Khởi tranh từ ngày 23 đến 26-4 tại Nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ), Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 quy tụ 8 đội bóng nam, nữ mạnh nhất sau giai đoạn 1 Giải Vô địch quốc gia vừa tạm kết thúc cách đây ít ngày tại Hà Nội.

Không chỉ là sân chơi đỉnh cao quen thuộc mỗi dịp tháng 4, giải năm nay còn đặc biệt hấp dẫn khi cho phép các đội sử dụng ngoại binh không giới hạn và tăng cường nội binh linh hoạt.



Lịch tranh tài Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Chính điều lệ "mở" này khiến cục diện giải đấu trở nên khó lường. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội Tasco Auto) nhận định những đội sở hữu từ hai ngoại binh trở lên sẽ nắm lợi thế lớn, bởi chất lượng chuyên môn và khả năng tạo đột biến được nâng cao đáng kể.

Ở nội dung nữ, cả hai cặp bán kết đều hứa hẹn căng thẳng. Hà Nội Tasco Auto - đội toàn thắng giai đoạn 1 -dù chỉ sử dụng một ngoại binh Đức là Ivana Vanjak nhưng đã tăng cường hai nội binh chất lượng, sẵn sàng so tài với Binh chủng Thông tin, đội sở hữu bộ đôi ngoại binh Trung Quốc Che Wen-han và Sun Jie.

Hà Nội Tasco Auto toàn thắng 7 trận vòng 1 Giải Vô địch quốc gia

Ở cặp bán kết còn lại, Hóa chất Đức Giang Lào Cai đối đầu VTV Bình Điền Long An trong cuộc so tài được ví như "chung kết sớm". Cả hai đều có hai ngoại binh chất lượng (Thái Lan và Cuba), khiến cán cân lực lượng trở nên cân bằng và phụ thuộc lớn vào phong độ thi đấu.

Hóa chất Đức Giang Lào Cai từng thắng VTV Bình Điền Long An ở vòng 1 giải VĐQG nhưng màn tái đấu chắc chắn khó lường. Đội bóng Tây Nam bộ ngoài hai ngoại binh Cuba còn vừa được tăng cường tay đập Trần Thị Thanh Thúy trở về từ giải vô địch Nhật Bản, hứa hẹn sẽ có màn phục thù rực lửa.

Thanh Thúy được ví như "ngoại binh" tăng cường kịp thời cho VTV Bình Điền Long An

Trong khi đó, nội dung nam cũng không kém phần hấp dẫn. ĐKVĐ Biên phòng với dàn tuyển thủ quốc gia cùng ngoại binh Thái Lan được đánh giá cao trong hành trình bảo vệ ngôi vương, nhưng sẽ phải dè chừng Hà Nội - đội bóng trẻ trung, giàu khát khao.

Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Công an TPHCM và Thể Công Tân Cảng. Cả hai đều sở hữu lực lượng đồng đều, kết hợp giữa nội binh giàu kinh nghiệm và ngoại binh chất lượng đến từ Iran, Serbia, Indonesia hay Trung Quốc. Dù Công an TPHCM từng thắng dễ ở vòng 1, nhưng màn tái đấu tại Phú Thọ được dự báo sẽ hoàn toàn khác.

Công an TPHCM lần đầu dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương

Không chỉ là cuộc đua danh hiệu, Cúp Hùng Vương còn mang giá trị truyền thống đặc biệt khi gắn liền với dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Trải qua 18 mùa giải kể từ năm 2005, giải đấu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi hội tụ tinh hoa bóng chuyền Việt Nam.

Nhìn tổng thể, mùa giải 2026 là sự giao thoa giữa kinh nghiệm và những làn gió mới. Những cái tên giàu truyền thống vẫn giữ vai trò chủ đạo, nhưng các đội bóng trẻ hoặc lần đầu góp mặt như Hà Nội Tasco Auto hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.

Hứa hẹn màn bùng nổ từ 8 đội bóng

Với thể thức thi đấu ngắn ngày, tính chất loại trực tiếp và sự góp mặt của nhiều ngoại binh chất lượng, Cúp Hùng Vương 2026 hứa hẹn mang đến những trận cầu tốc độ cao, kịch tính và khó đoán.

Khi khoảng cách giữa các đội được thu hẹp, bản lĩnh và khả năng tỏa sáng đúng thời điểm sẽ là yếu tố quyết định.

Người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một mùa giải bùng nổ - nơi không chỉ danh hiệu được định đoạt, mà còn là sân khấu để những ngôi sao khẳng định giá trị và viết tiếp những dấu ấn mới cho bóng chuyền Việt Nam.