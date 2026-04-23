HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Tranh tài nơi đất Tổ

Đông Linh

(NLĐO) - Cơ chế "mở" về ngoại binh khiến Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 trở nên vô cùng hấp dẫn, hứa hẹn những cuộc so tài quyết liệt giữa các CLB hàng đầu.

Khởi tranh từ ngày 23 đến 26-4 tại Nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ), Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026 quy tụ 8 đội bóng nam, nữ mạnh nhất sau giai đoạn 1 Giải Vô địch quốc gia vừa tạm kết thúc cách đây ít ngày tại Hà Nội. 

Không chỉ là sân chơi đỉnh cao quen thuộc mỗi dịp tháng 4, giải năm nay còn đặc biệt hấp dẫn khi cho phép các đội sử dụng ngoại binh không giới hạn và tăng cường nội binh linh hoạt.

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Tranh tài nơi đất Tổ - Ảnh 1.

Lịch tranh tài Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026

Chính điều lệ "mở" này khiến cục diện giải đấu trở nên khó lường. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội Tasco Auto) nhận định những đội sở hữu từ hai ngoại binh trở lên sẽ nắm lợi thế lớn, bởi chất lượng chuyên môn và khả năng tạo đột biến được nâng cao đáng kể.

Ở nội dung nữ, cả hai cặp bán kết đều hứa hẹn căng thẳng. Hà Nội Tasco Auto - đội toàn thắng giai đoạn 1 -dù chỉ sử dụng một ngoại binh Đức là Ivana Vanjak nhưng đã tăng cường hai nội binh chất lượng, sẵn sàng so tài với Binh chủng Thông tin, đội sở hữu bộ đôi ngoại binh Trung Quốc Che Wen-han và Sun Jie.

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Tranh tài nơi đất Tổ - Ảnh 2.

Hà Nội Tasco Auto toàn thắng 7 trận vòng 1 Giải Vô địch quốc gia

Ở cặp bán kết còn lại, Hóa chất Đức Giang Lào Cai đối đầu VTV Bình Điền Long An trong cuộc so tài được ví như "chung kết sớm". Cả hai đều có hai ngoại binh chất lượng (Thái Lan và Cuba), khiến cán cân lực lượng trở nên cân bằng và phụ thuộc lớn vào phong độ thi đấu.

Hóa chất Đức Giang Lào Cai từng thắng VTV Bình Điền Long An ở vòng 1 giải VĐQG nhưng màn tái đấu chắc chắn khó lường. Đội bóng Tây Nam bộ ngoài hai ngoại binh Cuba còn vừa được tăng cường tay đập Trần Thị Thanh Thúy trở về từ giải vô địch Nhật Bản, hứa hẹn sẽ có màn phục thù rực lửa.

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Tranh tài nơi đất Tổ - Ảnh 3.

Thanh Thúy được ví như "ngoại binh" tăng cường kịp thời cho VTV Bình Điền Long An

Trong khi đó, nội dung nam cũng không kém phần hấp dẫn. ĐKVĐ Biên phòng với dàn tuyển thủ quốc gia cùng ngoại binh Thái Lan được đánh giá cao trong hành trình bảo vệ ngôi vương, nhưng sẽ phải dè chừng Hà Nội - đội bóng trẻ trung, giàu khát khao.

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Công an TPHCM và Thể Công Tân Cảng. Cả hai đều sở hữu lực lượng đồng đều, kết hợp giữa nội binh giàu kinh nghiệm và ngoại binh chất lượng đến từ Iran, Serbia, Indonesia hay Trung Quốc. Dù Công an TPHCM từng thắng dễ ở vòng 1, nhưng màn tái đấu tại Phú Thọ được dự báo sẽ hoàn toàn khác.

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Tranh tài nơi đất Tổ - Ảnh 4.

Công an TPHCM lần đầu dự Cúp bóng chuyền Hùng Vương

Không chỉ là cuộc đua danh hiệu, Cúp Hùng Vương còn mang giá trị truyền thống đặc biệt khi gắn liền với dịp giỗ Tổ Hùng Vương. Trải qua 18 mùa giải kể từ năm 2005, giải đấu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi hội tụ tinh hoa bóng chuyền Việt Nam.

Nhìn tổng thể, mùa giải 2026 là sự giao thoa giữa kinh nghiệm và những làn gió mới. Những cái tên giàu truyền thống vẫn giữ vai trò chủ đạo, nhưng các đội bóng trẻ hoặc lần đầu góp mặt như Hà Nội Tasco Auto hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.

Cúp bóng chuyền Hùng Vương 2026: Tranh tài nơi đất Tổ - Ảnh 5.

Hứa hẹn màn bùng nổ từ 8 đội bóng

Với thể thức thi đấu ngắn ngày, tính chất loại trực tiếp và sự góp mặt của nhiều ngoại binh chất lượng, Cúp Hùng Vương 2026 hứa hẹn mang đến những trận cầu tốc độ cao, kịch tính và khó đoán. 

Khi khoảng cách giữa các đội được thu hẹp, bản lĩnh và khả năng tỏa sáng đúng thời điểm sẽ là yếu tố quyết định.

Người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một mùa giải bùng nổ - nơi không chỉ danh hiệu được định đoạt, mà còn là sân khấu để những ngôi sao khẳng định giá trị và viết tiếp những dấu ấn mới cho bóng chuyền Việt Nam.

Tin liên quan

CA TPHCM thắng trận derby mở màn Giải bóng chuyền quốc gia

CA TPHCM thắng trận derby mở màn Giải bóng chuyền quốc gia

(NLĐO) – Cuộc chiến giữa hai đội bóng cùng thành phố nghiêng chiến thắng về cho CA TPHCM sau ba ván, mở ra cơ hội cho một trong những ứng viên hàng đầu năm nay.

Hấp dẫn bóng chuyền nữ quốc gia

Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 khởi tranh ngày 6-4 tại Nhà Thi đấu Đông Anh (TP Hà Nội), hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, đặc biệt ở nội dung nữ.

Công bằng và minh bạch cho VĐV bóng chuyền nữ

Điều lệ Giải Vô địch bóng chuyền quốc gia Việt Nam 2026 được ban hành cuối năm ngoái.

Công an TPHCM Giải vô địch quốc gia Cúp Bóng chuyền Hùng Vương VTV Bình Điền Long An Binh chủng Thông tin Hóa chất Đức Giang Lào Cai Hà Nội Tasco Auto
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo