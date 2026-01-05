HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hà Nội Tasco Auto làm nóng sàn đấu bóng chuyền

Đông Linh

Sau khi đăng quang tại Giải Hạng A quốc gia 2025 và chính thức lên hạng, CLB bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới hâm mộ

Bóng chuyền nữ Hà Nội trở lại

Không chọn cách "học việc" thận trọng như nhiều tân binh khác, đội bóng nữ thủ đô thể hiện rõ tham vọng khi vừa trở lại Giải Vô địch quốc gia đã làm "nổ tung" thị trường chuyển nhượng.

Tháng 9-2025, Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội ký kết hợp tác chiến lược với Tasco Auto, đầu tư cho đội bóng chuyền nữ với tên gọi CLB Bóng chuyền Hà Nội Tasco Auto. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp đội bóng nữ thủ đô ổn định tài chính, từng bước xây dựng mô hình phát triển chuyên nghiệp, hướng đến thành tích bền vững, thay vì chỉ chạy theo mục tiêu ngắn hạn.

TIN LIÊN QUAN

Hà Nội Tasco Auto nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn khi thi đấu thuyết phục tại Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025. Trong trận chung kết gặp Quảng Ninh, đại diện thủ đô giành chiến thắng 3-0, đoạt ngôi hậu và giành suất dự Giải Vô địch quốc gia 2026. Thành tích này không chỉ đánh dấu sự trở lại của bóng chuyền nữ Hà Nội ở sân chơi cao nhất mà còn tạo đà tâm lý tích cực cho quá trình tái thiết lực lượng.

Thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm

Chỉ vài tháng sau khi thăng hạng, Hà Nội Tasco Auto quyết định bổ nhiệm HLV trưởng mới Nguyễn Tuấn Kiệt - người giữ vai trò quan trọng trong thành phần Ban Huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Việc chiêu mộ một thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm, am hiểu bóng chuyền đỉnh cao và từng giúp VietinBank đạt hạng 4 quốc gia mùa trước cho thấy quyết tâm của đội bóng thủ đô trong việc nâng tầm chuyên môn.

Hà Nội Tasco Auto làm nóng sàn đấu bóng chuyền - Ảnh 1.

Ba tuyển thủ Như Quỳnh, Khánh Đang, Thanh Thúy (từ trái sang) cùng gia nhập đội bóng nữ thủ đô. (Ảnh: AVC)

Không dừng lại ở đó, thị trường chuyển nhượng bóng chuyền nữ tiếp tục "nóng" lên khi Hà Nội Tasco Auto lần lượt ký hợp đồng với 3 tuyển thủ quốc gia, gồm libero Nguyễn Khánh Đang (VTV Bình Điền Long An), chủ công Vi Thị Như Quỳnh (Quảng Ninh) và phụ công Lê Thanh Thúy (LPBank Ninh Bình). Đây đều là những gương mặt đã khẳng định được đẳng cấp tại Giải Vô địch quốc gia và trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Song song với lực lượng tân binh chất lượng, Hà Nội Tasco Auto vẫn duy trì bộ khung nội binh trẻ giàu tiềm năng như Ánh Thảo, Thùy Linh. Họ là những "công thần" trong hành trình vô địch hạng A.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hậu thuẫn từ nhà tài trợ cùng lực lượng được tăng cường mạnh mẽ, Hà Nội Tasco Auto được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải, đồng thời mở ra chương mới đầy tham vọng cho bóng chuyền nữ thủ đô. 

Hà Nội Tasco Auto không giấu tham vọng lọt vào nhóm cạnh tranh huy chương ngay trong mùa giải 2026. Đội bóng hiện tập huấn tại Hà Nội, tập trung hoàn thiện lối chơi, nâng cao thể lực và gắn kết đội hình trước thềm Giải Vô địch quốc gia 2026.


Tin liên quan

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua điểm quyết định vì hết quyền khiếu nại?

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua điểm quyết định vì hết quyền khiếu nại?

(NLĐO) - Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan đã khép lại và để lại nhiều tranh cãi xoay quanh pha bóng quyết định.

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng tại giải bóng chuyền Nhật Bản

(NLĐO) - Thủ quân đội tuyển Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy đang ghi dấu ấn đậm nét ở CLB Gunma Green Wings tại Giải Vô địch bóng chuyền Nhật Bản (SV.League).

Bóng chuyền nữ chưa thể đổi màu huy chương

Người hâm mộ Việt Nam có thể tiếc cho đội bóng của mình có đến 4 cơ hội giành chiến thắng nhưng lại không tận dụng được

bóng chuyền bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto Nguyễn Tuấn Kiệt VTV Bình Điền Long An LPBank Ninh Bình Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội
