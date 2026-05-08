HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cúp C1 Đông Nam Á: CLB Nam Định bất lợi

T.Phước

CLB Nam Định gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Thất bại 1-2 trước CLB Selangor ở bán kết lượt đi ASEAN Club Championship - Shopee Cup 2025/2026 (Cúp C1 Đông Nam Á) ngày 6-5 khiến CLB Nam Định gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé vào chung kết. Thất bại này còn cho thấy khâu tấn công kém hiệu quả của nhà đương kim vô địch V-League.

Với dàn ngoại binh đẳng cấp cao, CLB Nam Định thể hiện sự lấn lướt, chiếm quyền kiểm soát bóng dù phải làm khách trên sân của Selangor. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt bắt nhịp nhanh và tạo được thế trận thuận lợi nhưng lại thiếu sự sắc bén ở những thời điểm then chốt. Đội bóng thành Nam tạo nhiều tình huống tấn công biên sắc nét nhờ sự linh hoạt của bộ đôi cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật Percy Tau - Lusamba. Thống kê trận đấu cho thấy CLB Nam Định bỏ lỡ không dưới 6 cơ hội ghi bàn.

Tấn công nhiều nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, CLB Nam Định phải trả giá bằng những bàn thua từ các đợt phản công nhanh của CLB Selangor. Đội bóng của Malaysia luôn biết cách khiến các chân sút Nam Định lúng túng ở pha xử lý cuối cùng và họ tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn định đoạt trận đấu.

Cúp C1 Đông Nam Á: CLB Nam Định bất lợi - Ảnh 1.

Văn Vĩ - cầu thủ ghi bàn duy nhất cho CLB Nam Định ở trận thua Selangor. (Ảnh: LÂM THỎA)

Thời gian qua, đây không phải lần đầu tiên hàng công của CLB Nam Định gây thất vọng. Nếu giai đoạn đầu mùa, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt thường xuyên thắng nhờ khả năng áp đặt thế trận và dứt điểm hiệu quả thì vài trận gần nhất, sự bùng nổ ấy đã giảm đáng kể. Các ngoại binh tấn công có dấu hiệu quá tải, thiếu đột biến, còn những phương án đánh biên hay sút xa cũng không tạo được tính bất ngờ cao.

Tuy nhiên, cơ hội lật ngược tình thế của CLB Nam Định vẫn chưa khép lại. Khoảng cách chỉ 1 bàn so với Selangor hoàn toàn có thể san lấp khi CLB Nam Định được trở về "chảo lửa" Thiên Trường tái đấu ở trận bán kết lượt về vào ngày 13-5.

Sân nhà vẫn là điểm tựa lớn nhất của đại diện V-League nhờ bầu không khí cuồng nhiệt và sức ép khán giả luôn khiến đối thủ e ngại. 

Song, điều quan trọng là thầy trò HLV Vũ Hồng Việt phải tăng cường tấn công và biết chắt chiu cơ hội có được. 

Tin liên quan

Xuân Son lập công giúp Nam Định thắng đẹp chủ nhà Hà Tĩnh

Xuân Son lập công giúp Nam Định thắng đẹp chủ nhà Hà Tĩnh

(NLĐO) - Một bàn thắng và một kiến tạo của Nguyễn Xuân Son giúp Nam Định thắng chủ nhà Hà Tĩnh với tỉ số 2-0 ở vòng 17 V-League 2025-2026 tối 5-4

Nhìn từ trận HAGL thắng Nam Định: Đầu tư ít thắng đầu tư nhiều

(NLĐO) - Chiến thắng 2-1 của HAGL ngay trên sân của CLB Nam Định ở vòng 18 V-League 2025-2026 không đơn thuần là một bất ngờ về tỉ số.

Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng

(NLĐO) - CLB CAHN nới rộng cách biệt khi các đội bám đuổi đều sẩy chân, cuộc đua trụ hạng ngày càng quyết liệt sau vòng 20 V-League 2025-2026.

CLB Nam Định Cúp C1 Đông Nam Á CLB Selangor Malaysia HLV Vũ Hồng Việt trận bán kết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo