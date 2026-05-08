Cúp C1 Đông Nam Á: CLB Nam Định bất lợi

Thất bại 1-2 trước CLB Selangor ở bán kết lượt đi ASEAN Club Championship - Shopee Cup 2025/2026 (Cúp C1 Đông Nam Á) ngày 6-5 khiến CLB Nam Định gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé vào chung kết. Thất bại này còn cho thấy khâu tấn công kém hiệu quả của nhà đương kim vô địch V-League.

Với dàn ngoại binh đẳng cấp cao, CLB Nam Định thể hiện sự lấn lướt, chiếm quyền kiểm soát bóng dù phải làm khách trên sân của Selangor. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt bắt nhịp nhanh và tạo được thế trận thuận lợi nhưng lại thiếu sự sắc bén ở những thời điểm then chốt. Đội bóng thành Nam tạo nhiều tình huống tấn công biên sắc nét nhờ sự linh hoạt của bộ đôi cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật Percy Tau - Lusamba. Thống kê trận đấu cho thấy CLB Nam Định bỏ lỡ không dưới 6 cơ hội ghi bàn.

Tấn công nhiều nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, CLB Nam Định phải trả giá bằng những bàn thua từ các đợt phản công nhanh của CLB Selangor. Đội bóng của Malaysia luôn biết cách khiến các chân sút Nam Định lúng túng ở pha xử lý cuối cùng và họ tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn định đoạt trận đấu.

Văn Vĩ - cầu thủ ghi bàn duy nhất cho CLB Nam Định ở trận thua Selangor. (Ảnh: LÂM THỎA)

Thời gian qua, đây không phải lần đầu tiên hàng công của CLB Nam Định gây thất vọng. Nếu giai đoạn đầu mùa, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt thường xuyên thắng nhờ khả năng áp đặt thế trận và dứt điểm hiệu quả thì vài trận gần nhất, sự bùng nổ ấy đã giảm đáng kể. Các ngoại binh tấn công có dấu hiệu quá tải, thiếu đột biến, còn những phương án đánh biên hay sút xa cũng không tạo được tính bất ngờ cao.

Tuy nhiên, cơ hội lật ngược tình thế của CLB Nam Định vẫn chưa khép lại. Khoảng cách chỉ 1 bàn so với Selangor hoàn toàn có thể san lấp khi CLB Nam Định được trở về "chảo lửa" Thiên Trường tái đấu ở trận bán kết lượt về vào ngày 13-5.

Sân nhà vẫn là điểm tựa lớn nhất của đại diện V-League nhờ bầu không khí cuồng nhiệt và sức ép khán giả luôn khiến đối thủ e ngại.

Song, điều quan trọng là thầy trò HLV Vũ Hồng Việt phải tăng cường tấn công và biết chắt chiu cơ hội có được.