V-League và vòng xoáy sa thải HLV

Ngày 5-5, CLB Công an TP HCM chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Lê Huỳnh Đức. Như vậy, nhà cầm quân sinh năm 1972 trở thành cái tên thứ 15 mất việc tại V-League mùa này.

Động thái "chữa cháy"

Trước đó, hàng loạt chiến lược gia đã nói lời chia tay với các đội bóng chủ quản như HLV Phan Như Thuật (Sông Lam Nghệ An), HLV Nguyễn Công Mạnh (Hà Tĩnh), HLV Choi Won Kwon (Thanh Hóa) hay HLV Gerard Albadalejo (Ninh Bình). Tính đến hiện tại, chỉ còn Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng duy trì được sự ổn định ở vị trí thuyền trưởng. Đội bóng sông Hàn từng liên hệ ông Trần Minh Chiến nhằm thay thế HLV Lê Đức Tuấn, song kế hoạch được tạm gác lại.

HLV Lê Huỳnh Đức (trái) nói lời chia tay Công an TP HCM sau chưa đầy 1 năm gắn bó (Ảnh: CLB Công an TP HCM)

Sự biến động mạnh mẽ này không phải ngẫu nhiên. Trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, mỗi chuỗi trận không như mong đợi đều có thể trở thành "án treo" cho HLV trưởng. Khi mục tiêu của các CLB ngày càng rõ ràng, dù là đua vô địch hay trụ hạng, ban lãnh đạo thường chọn giải pháp nhanh nhất là thay tướng, kỳ vọng tạo cú hích tinh thần.

Chẳng hạn, Công an TP HCM sở hữu đội hình được đánh giá khá cao nhưng đã thua trắng 4 trong 5 trận gần nhất. Việc chia tay HLV Lê Huỳnh Đức được đưa ra như một động thái "chữa cháy" nhằm giảm áp lực từ người hâm mộ. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở chất lượng nhân sự chứ không chỉ ở yếu tố chiến thuật.

Khoảng trống trong hệ thống

Sau 4 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường đầu mùa này, CLB Hà Nội đã sa thải HLV Teguramori Makoto. Đại diện Thủ đô sau khi bổ nhiệm HLV Harry Kewell đã nhanh chóng lấy lại phong độ và vươn lên nhóm đầu tại V-League.

Không thể phủ nhận tài năng của nhà cầm quân người Úc, nhưng thành công này còn đến từ nền tảng cầu thủ giàu năng lực với nhiều cá nhân có khả năng tạo khác biệt như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh...

HLV Văn Sỹ Sơn chưa để lại nhiều dấu ấn trên ghế nóng của Sông Lam Nghệ An (Ảnh: CLB Sông Lam Nghệ An)

Trường hợp khác là Sông Lam Nghệ An lại không như vậy. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Văn Sỹ Sơn từ vòng 7, đội bóng xứ Nghệ vẫn loay hoay ở nửa dưới bảng xếp hạng. Dấu ấn rõ nét nhất trong lần tái xuất này của chiến lược gia 54 tuổi là trận thắng đậm Thể Công Viettel 4-1 ngay tại Hàng Đẫy.

Thế nhưng, trong lần tái đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn chỉ có kết quả hòa. Nguyên nhân cốt lõi của sự thất thường nằm ở việc đội hình Sông Lam Nghệ An chủ yếu là các cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm.

Một số ngoại binh như Michael Olaha và Reon Moore thường xuyên lập công nhưng vẫn chưa đủ để khỏa lấp các khoảng trống trong hệ thống. Khi nền tảng con người không đủ mạnh, việc thay HLV gần như chỉ mang tính tạm thời, khó tạo ra chuyển biến rõ rệt.

Trên thực tế, một nhà cầm quân giỏi có thể thay đổi cách vận hành của đội bóng, nhưng không thể nâng cấp chất lượng cầu thủ trong thời gian ngắn. Trước áp lực thành tích ngày càng lớn tại V-League, lựa chọn thay HLV có thể mang lại hiệu quả trước mắt. Dù vậy, thành công bền vững vẫn phải bắt đầu từ công tác xây dựng lực lượng, đào tạo cầu thủ và định hình lối chơi dài hạn.











