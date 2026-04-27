Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - CLB CAHN nới rộng cách biệt khi các đội bám đuổi đều sẩy chân, cuộc đua trụ hạng ngày càng quyết liệt sau vòng 20 V-League 2025-2026.

Cắt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp

Tâm điểm vòng 20 V-League hướng về màn rượt đuổi tỉ số kịch tính giữa CLB Ninh Bình và Hà Nội. Trên sân nhà, thầy trò HLV Bae Ji-won bất ngờ để đối thủ vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 3. 

Cú sút chìm của Đỗ Hùng Dũng từ ngoài vòng cấm khiến hàng thủ của đội bóng cố đô không kịp trở tay, còn thủ thành Đặng Văn Lâm dù đoán được hướng bóng nhưng vẫn không thể cản phá.

Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng - Ảnh 1.

CLB Hà Nội (phải) tiến sát top 3 sau trận thắng kịch tính Ninh Bình trên sân khách (Ảnh: VPF)

Bàn mở tỉ số đến sớm giúp màn đọ sức trở nên cởi mở hơn. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của cả 2 đội, Nguyễn Anh Tiệp đã nhân đôi cách biệt cho đại diện Thủ đô ở phút 45+1. Chỉ 2 phút sau, Geovane Magno có cú đặt lòng hiểm hóc, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

TIN LIÊN QUAN

Sang hiệp 2, CLB Hà Nội tái lập cách biệt 2 bàn nhờ công của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Đội chủ nhà cũng nhanh chóng đáp trả bằng pha đá phạt thành bàn phút 61 của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. 

Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì Ninh Bình có thể làm được. Thất bại sát nút 2-3 ngay trên sân nhà đã cắt đứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của đội bóng cố đô trên mọi đấu trường. Còn thầy trò HLV Harry Kewell hiện chỉ còn cách vị trí thứ 3 của Ninh Bình đúng 1 điểm.

Nam Định trở thành cựu vương

Trên sân Bình Dương, tối 25-4, Nam Định chính thức trở thành cựu vương sau trận hòa Becamex TPHCM. Phút 3, từ đường chuyền của Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Trần Việt Cường nhanh chóng thoát xuống hạ gục thủ môn Trần Nguyên Mạnh, đưa đội bóng đất Thủ vươn lên dẫn trước 1-0.

Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng - Ảnh 2.

Xuân Son (trái) cùng Nam Định chính thức hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch (Ảnh: VPF)

Với lợi thế sân nhà, Becamex TPHCM tạo ra thế trận chặt chẽ khiến đại diện thành Nam gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công. Giữa lúc bế tắc, hậu vệ Giáp Tuấn Dương đã xuyên thủng mảnh lưới đội chủ nhà bằng cú dứt điểm đầy uy lực từ khoảng cách hơn 30 m.

Tuy nhiên, trong ngày mà bàn thắng của Nguyễn Xuân Son ở phút 76 bị VAR từ chối vì việt vị, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt chỉ có thể mang về 1 điểm. Hiện tại, khoảng cách đến ngôi đầu bảng của Công an Hà Nội, đội thắng Sông Lam Nghệ An 4-2 ở vòng này, là 23 điểm. Khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, Nam Định không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Công an TPHCM trở lại top 5

Đại diện còn lại trong top 3 là Thể Công Viettel đã phải rời sân Chi Lăng với chỉ 1 điểm duy nhất. CLB Đà Nẵng mất chưa đầy 1 phút để mở tỉ số nhờ pha lập công của Joel Brandon. Khoảng 20 phút sau, Lucao do Break đá phạt thành bàn, gỡ hòa cho đội bóng áo lính.

Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng - Ảnh 3.

Đình Bắc lập hat-trick giúp Công an Hà Nội vững ngôi đầu bảng (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Đến phút 32, từ đường tạt bóng bên cánh trái của Phan Tuấn Tài, ngoại binh Lucao hoàn tất cú đúp, đưa Thể Công Viettel vươn lên dẫn 2-1. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Milan Makaric đã kịp gỡ hòa cho đội chủ nhà bằng pha bật cao đánh đầu chuẩn xác.

TIN LIÊN QUAN

Sau giờ nghỉ, đội khách chủ động gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Những tưởng bàn thắng của Đinh Viết Tú ở phút 74 đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Thể Công Viettel. 

Tuy nhiên, phút 90+3, chính hậu vệ này phạm lỗi trong vòng cấm, và Joel Brandon ghi bàn từ chấm 11 m, giữ lại 1 điểm cho đội bóng sông Hàn.

Trận hòa tại Chi Lăng đã làm khó Thể Công Viettel trong cuộc đua vô địch khi khoảng cách tới vị trí đầu bảng được nâng lên 9 điểm. Ngược lại, với kết quả này, Đà Nẵng đã đẩy PVF-CAND xuống cuối bảng. Ở vòng 20, thầy trò HLV Trần Tiến Đại để thua Thanh Hóa 0-1 trên sân khách.

Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng - Ảnh 4.

Thể Công Viettel (phải) đánh rơi điểm trước CLB Đà Nẵng (Ảnh: CLB Thể Công Viettel)

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai tụt xuống vị trí thứ 12 sau trận hòa không bàn thắng với Hải Phòng. Cùng việc Nam Định và đại diện đất Cảng đều đánh rơi điểm ở vòng này, Công an TP HCM trở lại top 5 nhờ chiến thắng tối thiểu khi hành quân đến Hà Tĩnh.

Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng - Ảnh 5.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 20 (Ảnh: VPF)

Tin liên quan

Ninh Bình FC hụt hơi đua về đích V-League

Thất bại 2-3 trước Hà Nội FC ở vòng 20 V-League khiến CLB Ninh Bình gần như tan vỡ giấc mơ vô địch, đối mặt nguy cơ văng khỏi tốp 3 cuối mùa

Đình Bắc toả sáng với cú hat-trick ở vòng 20 V-League

(NLĐO) - Lập hat-trick giúp Công an Hà Nội thắng đậm Sông Lam Nghệ An với tỉ số 4-2, Nguyễn Đình Bắc lọt vào tốp 7 danh sách "Vua phá lưới" V-League mùa này

CLB Đà Nẵng tạm thoát hiểm!

(NLĐO) - Hoà 3-3 khi tiếp đón Thể Công Viettel ở vòng 20 V-League 2025-2026 trên sân Chi Lăng tối 26-4, CLB Đà Nẵng tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng

Công an TP HCM công an hà nội Nam Định cựu vương Thể Công Viettel Vòng 20 V-League
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo