Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng

Cắt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp

Tâm điểm vòng 20 V-League hướng về màn rượt đuổi tỉ số kịch tính giữa CLB Ninh Bình và Hà Nội. Trên sân nhà, thầy trò HLV Bae Ji-won bất ngờ để đối thủ vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 3.

Cú sút chìm của Đỗ Hùng Dũng từ ngoài vòng cấm khiến hàng thủ của đội bóng cố đô không kịp trở tay, còn thủ thành Đặng Văn Lâm dù đoán được hướng bóng nhưng vẫn không thể cản phá.

CLB Hà Nội (phải) tiến sát top 3 sau trận thắng kịch tính Ninh Bình trên sân khách (Ảnh: VPF)

Bàn mở tỉ số đến sớm giúp màn đọ sức trở nên cởi mở hơn. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của cả 2 đội, Nguyễn Anh Tiệp đã nhân đôi cách biệt cho đại diện Thủ đô ở phút 45+1. Chỉ 2 phút sau, Geovane Magno có cú đặt lòng hiểm hóc, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Sang hiệp 2, CLB Hà Nội tái lập cách biệt 2 bàn nhờ công của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Đội chủ nhà cũng nhanh chóng đáp trả bằng pha đá phạt thành bàn phút 61 của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt.

Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì Ninh Bình có thể làm được. Thất bại sát nút 2-3 ngay trên sân nhà đã cắt đứt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp của đội bóng cố đô trên mọi đấu trường. Còn thầy trò HLV Harry Kewell hiện chỉ còn cách vị trí thứ 3 của Ninh Bình đúng 1 điểm.

Nam Định trở thành cựu vương

Trên sân Bình Dương, tối 25-4, Nam Định chính thức trở thành cựu vương sau trận hòa Becamex TPHCM. Phút 3, từ đường chuyền của Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Trần Việt Cường nhanh chóng thoát xuống hạ gục thủ môn Trần Nguyên Mạnh, đưa đội bóng đất Thủ vươn lên dẫn trước 1-0.

Xuân Son (trái) cùng Nam Định chính thức hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch (Ảnh: VPF)

Với lợi thế sân nhà, Becamex TPHCM tạo ra thế trận chặt chẽ khiến đại diện thành Nam gặp nhiều khó khăn trong khâu tấn công. Giữa lúc bế tắc, hậu vệ Giáp Tuấn Dương đã xuyên thủng mảnh lưới đội chủ nhà bằng cú dứt điểm đầy uy lực từ khoảng cách hơn 30 m.

Tuy nhiên, trong ngày mà bàn thắng của Nguyễn Xuân Son ở phút 76 bị VAR từ chối vì việt vị, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt chỉ có thể mang về 1 điểm. Hiện tại, khoảng cách đến ngôi đầu bảng của Công an Hà Nội, đội thắng Sông Lam Nghệ An 4-2 ở vòng này, là 23 điểm. Khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, Nam Định không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch.

Công an TPHCM trở lại top 5

Đại diện còn lại trong top 3 là Thể Công Viettel đã phải rời sân Chi Lăng với chỉ 1 điểm duy nhất. CLB Đà Nẵng mất chưa đầy 1 phút để mở tỉ số nhờ pha lập công của Joel Brandon. Khoảng 20 phút sau, Lucao do Break đá phạt thành bàn, gỡ hòa cho đội bóng áo lính.

Đình Bắc lập hat-trick giúp Công an Hà Nội vững ngôi đầu bảng (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Đến phút 32, từ đường tạt bóng bên cánh trái của Phan Tuấn Tài, ngoại binh Lucao hoàn tất cú đúp, đưa Thể Công Viettel vươn lên dẫn 2-1. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Milan Makaric đã kịp gỡ hòa cho đội chủ nhà bằng pha bật cao đánh đầu chuẩn xác.

Sau giờ nghỉ, đội khách chủ động gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Những tưởng bàn thắng của Đinh Viết Tú ở phút 74 đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Thể Công Viettel.

Tuy nhiên, phút 90+3, chính hậu vệ này phạm lỗi trong vòng cấm, và Joel Brandon ghi bàn từ chấm 11 m, giữ lại 1 điểm cho đội bóng sông Hàn.

Trận hòa tại Chi Lăng đã làm khó Thể Công Viettel trong cuộc đua vô địch khi khoảng cách tới vị trí đầu bảng được nâng lên 9 điểm. Ngược lại, với kết quả này, Đà Nẵng đã đẩy PVF-CAND xuống cuối bảng. Ở vòng 20, thầy trò HLV Trần Tiến Đại để thua Thanh Hóa 0-1 trên sân khách.

Thể Công Viettel (phải) đánh rơi điểm trước CLB Đà Nẵng (Ảnh: CLB Thể Công Viettel)

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai tụt xuống vị trí thứ 12 sau trận hòa không bàn thắng với Hải Phòng. Cùng việc Nam Định và đại diện đất Cảng đều đánh rơi điểm ở vòng này, Công an TP HCM trở lại top 5 nhờ chiến thắng tối thiểu khi hành quân đến Hà Tĩnh.