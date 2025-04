Cúp Truyền hình HTV-Tôn Đông Á 2025: Cuộc rượt đuổi nghẹt thở trên đường về Quy Nhơn

Ngày 15-4, chặng 12 Cúp Truyền hình TP HCM (HTV) - Tôn Đông Á 2025 đã diễn ra sôi nổi trên cung đường dài 179 km từ Quảng Ngãi đến Quy Nhơn (Bình Định). Thời tiết lý tưởng tạo điều kiện cho các tay đua thi đấu hết mình, mang đến những pha bứt phá quyết liệt.

Ngay từ đầu chặng, một nhóm khoảng 10 tay đua từ các đội mạnh như Quân khu 7, TP HCM New Group, Pelio Kenda Đồng Nai, Nhựa Bình Minh Bình Dương, Hà Nội, Dopagan Đồng Tháp… đã tách tốp thành công. Nguyễn Huỳnh Lân (Quân khu 7) xuất sắc cán đích đầu tiên ở Sprint 1, trong khi Nguyễn Trúc Xinh (TP HCM New Group) và Huỳnh Lân lần lượt dẫn đầu ở Sprint 2 và 3.

Dù tạo được khoảng cách hơn 3 phút với tốp đông do áo vàng Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) dẫn đầu, nhóm đi đầu không thể duy trì lợi thế. Khi cách đích 13 km, tốp đông dần bắt kịp do các tay đua phía trước đuối sức.

Tận dụng thời cơ, các đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long tăng tốc kéo đoàn đua về đích. Trong cuộc chiến nước rút nghẹt thở tại Quy Nhơn, ngoại binh Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) tung cú bứt tốc hoàn hảo, cán đích đầu tiên, ghi dấu chiến thắng chặng thứ 7 và tiếp tục giữ vững Áo xanh danh giá, Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group) bám sát quyết liệt nhưng chỉ về nhì.

Đông đảo khán giả Bình Định đã đổ ra đường cổ vũ nồng nhiệt, tạo nên bầu không khí sôi động tại các điểm thi đấu và khu vực đích.

Kết thúc chặng, các danh hiệu chính không có thay đổi: Mikhail Fokin giữ Áo vàng và Áo chấm đỏ (vua leo núi), Lê Ngọc Sơn (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) giữ Áo cam, còn Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tiếp tục nắm giữ Áo trắng.

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Anh Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Quy Nhơn, nhà phân phối Tôn Đông Á – đã trao học bổng 20 triệu đồng hỗ trợ học sinh khó khăn tại địa phương, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của giải đua.

Ngày 16-4, các tay đua sẽ nghỉ ngơi tại Quy Nhơn trước khi bước vào chặng 13 đầy thử thách dài 166 km từ Quy Nhơn đến Pleiku (Gia Lai), với hai ngọn đèo An Khê và Mang Yang để bắt đầu chinh phục Tây Nguyên.